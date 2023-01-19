Последний день масленичной недели перед началом Великого поста называют Прощенным воскресеньем. В этот день следует приносить свои извинения всем родным и близким, причем не стоит формулировать конкретную вину, собеседник и так все поймет.

Ежегодно Прощенное воскресенье приходится на разные даты, зависит это от даты начала поста и даты Воскресения Христова – Пасхи.

Прощенное воскресенье в 2023 году верующие отметят 26 февраля. До этого же будет Масленица — с 20 по 26 числа. После начнется Великий пост — с 27 числа, который продлится аж семь недель — до 15 апреля.

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Утром на Прощенное воскресенье верующие ходят в церковь, после — отправляются друг к другу в гости, где накрывают праздничные столы.

Поскольку традицией даты является просить прощения, то делать это не обязательно с глазу на глаз — не у всех есть такая возможность. Можно позвонить, отправить открытку или СМС. Главное — чтобы это было искренне.

Кроме того, просить прощения нужно не только у близких — сильные каются перед слабыми, богатые – перед бедными, здоровые – перед больными, молодые — перед пожилыми.