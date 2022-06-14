У червні православні християни починають дотримуватися Петрового посту – це перший із чотирьох традиційних періодів утримання від їжі у 2022 році. Його тривалість змінюється щороку, але закінчується піст в одну дату щоразу.
Петрів піст не є суворим у плані обмежень щодо їжі – віряни стримуються від вживання молочної продукції та м’яса, а середами та п’ятницями до списку додається і риба.
Коли Петрів піст 2022
Традиційно, початок посту та його тривалість залежить від Великодня. Зазвичай віряни обмежують себе в їжі від 8 до 42 днів аж до 12 липня – тоді настає свято на честь святих апостолів Петра та Павла.
Сам піст розпочинається у понеділок через тиждень після Трійці – у 2022 році це 20 червня. Загалом Петрів піст триватиме 22 дні.
Що можна їсти в Петрів піст 2022
Історія говорить, що Петро був покровителем рибалок, через що сам піст не вважається строгим – рибу їсти можна, але не середам і п’ятницям. Цими днями дозволено вживання лише сирої їжі.
Вже в понеділок можна насолодитися гарячою їжею, але без молочних продуктів – це стосується молока чи масла.
В решту часу можна вживати гриби, морепродукти, рослинну олію, різноманітну зелень та каші.
Що не можна їсти в Петрів піст 2022
Як і під час будь-якого посту, забороняється вживати алкоголь, м’ясо, молочні продукти та яйця.
Заборони на Петрів піст
- Обмеження в піст стосуються не лише раціону – вірянам не варто брати в руки голку, а краще взагалі відкласти рукоділля.
- Похід у перукарню краще зробити заздалегідь – стрижка волосся у ці 22 дні може надовго залучити невдачу.
- З прибиранням у будинку краще почекати – викинути старі речі та покращити зовнішній вигляд житла можна лише перед Днем Петра та Павла.