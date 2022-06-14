У червні православні християни починають дотримуватися Петрового посту – це перший із чотирьох традиційних періодів утримання від їжі у 2022 році. Його тривалість змінюється щороку, але закінчується піст в одну дату щоразу.

Петрів піст не є суворим у плані обмежень щодо їжі – віряни стримуються від вживання молочної продукції та м’яса, а середами та п’ятницями до списку додається і риба.

Коли Петрів піст 2022

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Традиційно, початок посту та його тривалість залежить від Великодня. Зазвичай віряни обмежують себе в їжі від 8 до 42 днів аж до 12 липня – тоді настає свято на честь святих апостолів Петра та Павла.

Сам піст розпочинається у понеділок через тиждень після Трійці – у 2022 році це 20 червня. Загалом Петрів піст триватиме 22 дні.

Що можна їсти в Петрів піст 2022

Історія говорить, що Петро був покровителем рибалок, через що сам піст не вважається строгим – рибу їсти можна, але не середам і п’ятницям. Цими днями дозволено вживання лише сирої їжі.

Вже в понеділок можна насолодитися гарячою їжею, але без молочних продуктів – це стосується молока чи масла.

В решту часу можна вживати гриби, морепродукти, рослинну олію, різноманітну зелень та каші.

Що не можна їсти в Петрів піст 2022

Як і під час будь-якого посту, забороняється вживати алкоголь, м’ясо, молочні продукти та яйця.

Заборони на Петрів піст