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Когда Петров пост 2022, что нельзя есть и главные запреты

14 июня 2022, 09:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Петр и Павел

В июне православные христиане начинают придерживаться Петрова поста — это первый из четырех традиционных периодов воздержания от принятия пищи в 2022 году. Его продолжительность меняется каждый год, но заканчивается пост в одну дату каждый раз.

Петров пост не является строгим в плане ограничений по еде — верующие сдерживаются от употребления молочной продукции и мяса, а по средам и пятницам к списку добавляется и рыба.

Когда Петров пост 2022

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Традиционно, начало поста и его длительность зависит от Пасхи. Обычно верующие ограничивают себя в пище от 8 до 42 дней аж до 12 июля — тогда наступает праздник в честь святых апостолов Петра и Павла.

Сам пост начинается в понедельник через неделю после Троицы — в 2022 году это 20 июня. Всего Петров пост продлится 22 дня.

Что можно есть в Петров пост 2022

История гласит, что Петр был покровителем рыбаков, из-за чего сам пост не считается строгим — рыбу есть можно, но не по средам и пятницам. В эти дни разрешено употребление только сырой пищи. 

Уже в понедельник можно насладиться горячей пищей, но без молочных продуктов — это касается молока или масла.

В остальное время можно употреблять грибы, морепродукты, растительное, всевозможную зелень и каши.

Что нельзя есть в Петров пост 2022

Как и во время любого поста, запрещается употреблять алкоголь, мясо, молочные продукты и яйца.

Запреты на Петров пост

  • Ограничения в пост касаются не только рациона — верующим не стоит брать в руки иголку, а лучше вообще отложить рукоделие. 
  • Поход в парикмахерскую лучше сделать заранее — стрижка волос в эти 22 дня может надолго привлечь неудачу.
  • С уборкой в доме лучше повременить — выбросить старые вещи и улучшить внешний вид жилища можно только перед Днем Петра и Павла.
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