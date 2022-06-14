В июне православные христиане начинают придерживаться Петрова поста — это первый из четырех традиционных периодов воздержания от принятия пищи в 2022 году. Его продолжительность меняется каждый год, но заканчивается пост в одну дату каждый раз.

Петров пост не является строгим в плане ограничений по еде — верующие сдерживаются от употребления молочной продукции и мяса, а по средам и пятницам к списку добавляется и рыба.

Когда Петров пост 2022

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Традиционно, начало поста и его длительность зависит от Пасхи. Обычно верующие ограничивают себя в пище от 8 до 42 дней аж до 12 июля — тогда наступает праздник в честь святых апостолов Петра и Павла.

Сам пост начинается в понедельник через неделю после Троицы — в 2022 году это 20 июня. Всего Петров пост продлится 22 дня.

Что можно есть в Петров пост 2022

История гласит, что Петр был покровителем рыбаков, из-за чего сам пост не считается строгим — рыбу есть можно, но не по средам и пятницам. В эти дни разрешено употребление только сырой пищи.

Уже в понедельник можно насладиться горячей пищей, но без молочных продуктов — это касается молока или масла.

В остальное время можно употреблять грибы, морепродукты, растительное, всевозможную зелень и каши.

Что нельзя есть в Петров пост 2022

Как и во время любого поста, запрещается употреблять алкоголь, мясо, молочные продукты и яйца.

Запреты на Петров пост