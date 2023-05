Зоряні війни – легендарна космічна сага американського режисера Джорджа Лукаса. Ця культова медіафраншиза розповідає про вічну боротьбу добра і зла в “далекій-далекій галактиці”.

Зоряні війни складаються з 9 основних кінофільмів (саг) і 2 спін-офів. Також кінострічка містить анімаційні серіали, мультфільми, комікси, відеоігри тощо.

Космічна опера Джорджа Лукаса швидко стала популярною та здобула велику аудиторію. Шанувальники фільму щорічно влаштовують масове святкування і відзначають неофіційний День Зоряних війн.

Коли День Зоряних війн і що це за свято, розповідають Факти ICTV.

Коли святкують день Зоряних війн

День Зоряних війн щорічно святкують 4 травня.

Це неофіційне свято, яке відзначають шанувальники фантастичної франшизи.

Як виникло свято Зоряних війн

Свято Зоряних війн з’явилося через легендарну цитату з кінострічки: “May the Force be with you “ (“Хай сила буде з тобою”). Але шанувальники обіграли її як: “May the fourth be with you” (“4 травня буде з тобою”).

У 2005 році в одному з інтерв’ю режисер Джордж Лукас озвучив цю знамениту цитату. Тоді синхронний перекладач на німецьку мову переклав її, як “Am 4. Mai sind wir bei Ihnen” (Ми будемо з вами 4 травня).

Так було засноване неофіційне свято – День Зоряних війн. І вже 4 травня 2011 року в Торонто відбулося перше масове святкування із різними творчими заходами.

Як привітати фанів із Днем Зоряних війн

У День Зоряних війн заведено вітати шанувальників і обмінюватися подарунками. Чудовими подарунками будуть:

Комікси

Лего

Карнавальний костюм

Одяг із символікою Зоряних війн

Платівка з музикою із Зоряних війн

Іграшка маленький Йода

Карти

Постер

Горщик для рослин