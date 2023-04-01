У травні на українців чекає величезна кількість свят. Останній місяць весни почнеться з Дня праці, а закінчиться Всесвітнім днем без тютюну.

Державні свята в травні 2023 теж є – це День праці, який припадає на 1 травня, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) – він припадає на 9 травня.

Церковні свята в травні 2023 року також будуть – це День Святителя Миколая, а також Вознесіння Господнє.

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Факти ICTV склали детальний календар свят на травень 2023 року, щоб ви змогли з ним ознайомитися.

Календар свят на березень 2023 року