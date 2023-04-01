У травні на українців чекає величезна кількість свят. Останній місяць весни почнеться з Дня праці, а закінчиться Всесвітнім днем без тютюну.
Державні свята в травні 2023 теж є – це День праці, який припадає на 1 травня, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) – він припадає на 9 травня.
Церковні свята в травні 2023 року також будуть – це День Святителя Миколая, а також Вознесіння Господнє.
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Факти ICTV склали детальний календар свят на травень 2023 року, щоб ви змогли з ним ознайомитися.
Календар свят на березень 2023 року
- 1 травня – День праці;
- 3 травня – Всесвітній день свободи друку;
- 7 травня – День радіо;
- 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
- 14 травня – День матері;
- 15 травня – Міжнародний день сімей;
- 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства;
- 18 травня – Міжнародний день музеїв;
- 20 травня – День Європи, День науки, День банківських працівників;
- 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;
- 22 травня – День Святителя Миколая;
- 23 травня – День морської піхоти України;
- 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури;
- 25 травня – Вознесіння Господнє;
- 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України;
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН;
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну.