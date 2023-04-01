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Календар свят травня 2023: що відзначатимуть українці

1 Квітня 2023, 08:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Украинский сад в Ливерпуле

У травні на українців чекає величезна кількість свят. Останній місяць весни почнеться з Дня праці, а закінчиться Всесвітнім днем без тютюну.

Державні свята в травні 2023 теж є – це День праці, який припадає на 1 травня, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) – він припадає на 9 травня.

Церковні свята в травні 2023 року також будуть – це День Святителя Миколая, а також Вознесіння Господнє.

Зараз дивляться

Факти ICTV склали детальний календар свят на травень 2023 року, щоб ви змогли з ним ознайомитися.

Календар свят на березень 2023 року

  • 1 травня – День праці;
  • 3 травня – Всесвітній день свободи друку;
  • 7 травня – День радіо;
  • 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
  • 14 травня – День матері;
  • 15 травня – Міжнародний день сімей;
  • 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства;
  • 18 травня – Міжнародний день музеїв;
  • 20 травня – День Європи, День науки, День банківських працівників;
  • 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;
  • 22 травня – День Святителя Миколая;
  • 23 травня – День морської піхоти України;
  • 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури;
  • 25 травня – Вознесіння Господнє;
  • 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України;
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН;
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну.
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