Звездные войны — легендарная космическая сага американского режиссера Джорджа Лукаса. Эта культовая медиафраншиза рассказывает о вечной борьбе добра и зла в “далекой-далекой галактике”.

Звездные войны состоят из 9 основных кинофильмов (саг) и 2 спин-оффов. Также кинолента содержит анимационные сериалы, мультфильмы, комиксы, видеоигры и тому подобное.

Космическая опера Джорджа Лукаса быстро стала популярной и получила большую аудиторию. Поклонники фильма ежегодно устраивают массовое празднование и отмечают неофициальный День Звездных войн.

Когда День Звездных войн и что это за праздник, рассказывают Факты ICTV.

Когда празднуют день Звездных войн

День Звездных войн ежегодно празднуют 4 мая.

Это неофициальный праздник, который отмечают поклонники фантастической франшизы.

Как возник праздник Звездных войн

Праздник Звездных войн появился из-за легендарной цитаты из киноленты: “May the Force be with you” (“Пусть сила будет с тобой”). Но поклонники обыграли ее как: “May the fourth be with you” (“4 мая будет с тобой”).

В 2005 году в одном из интервью режиссер Джордж Лукас озвучил эту знаменитую цитату. Тогда синхронный переводчик на немецкий язык перевел ее, как “Am 4. Mai sind wir bei Ihnen” (Мы будем с вами 4 мая).

Так был учрежден неофициальный праздник — День Звездных войн. И уже 4 мая 2011 года в Торонто состоялось первое массовое празднование с различными творческими мероприятиями.

Как поздравить фанов с Днем Звездных войн

В День Звездных войн принято поздравлять поклонников и обмениваться подарками. Замечательными подарками будут:

Комиксы

Лего

Карнавальный костюм

Одежда с символикой Звездных войн

Пластинка с музыкой из Звездных войн

Карты

Постер

Горшок для растений