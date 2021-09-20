14 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. До 2021 года праздник назывался День защитника Украины.

Это важный праздник для всех жителей Украины, поскольку в этот день приятно восхвалять героев, которые отстаивают и оберегают честь и территорию нашей страны. Стоит отметить, что о героях важно вспоминать не только раз в год, однако эта дата — отличный повод для того, чтобы преподнести презент. Что подарить на День защитников и защитниц Украины 2021 — далее в материале.

Отличным будет подарок, который непосредственно связан с хобби человека. Для этого необходимо знать, чем он увлекается и что ему нравится делать.

Для мужчин это могут быть презенты, связанные с рыбалкой, или, например, набор инструментов.

Для женщин это могут быть товары для рукоделия — шитья, вязания, вышивки или другого творчества.

Также отличным подарком станет книга, ведь чтение — это отличный способ расслабиться и отвлечься. Узнайте жанр или любимого автора и отправляйтесь в книжный магазин.

На День защитников и защитниц Украины можно преподнести технику. Это не обязательно дорогой смартфон или большая плазма. Можно презентовать наушники, умный браслет, видеорегистратор, локационный брелок, флешку или портативную зарядку.

Отличным подарком будет и тот, который пригодится в быту — кружка, тарелка, именная ложка, раскладной нож, термос или набор контейнеров для еды. Скромно, но полезно.

Беспроигрышным вариантом подарка станет сертификат на выбор — это может быть какой-то мастер-класс или экскурсия по интересному месту. Однако лучше, если он будет для двоих, поскольку ходить без компании — не всегда комфортно.

Лучший презент — сделанный своими руками. Не знаете, что подарить на День защитников и защитниц Украины — сделайте сами.

Это может быть букет, например, из сладостей или любимых лакомств. Можно просто презентовать красивую коробку и положить в нее что-то интересное — носки, шоколадки, блокнот, ручку и многое другое.

Что еще можно подарить на День защитников и защитниц Украины:

Портмоне или кошелек;

Туристический мини-набор;

Ароматизатор для машины;

Термокружку;

Флягу с гравировкой;

Символическое украшение;

Оригинальную футболку или свитшот;

Обложку на документы;

Чехол для телефона;

Визитницу и многое другое.

Помните, что цена подарка — не важна. Главное — внимание. Поздравить можно и просто искренними словами, поблагодарив их за нелегкий труд.