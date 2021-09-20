14 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. До 2021 года праздник назывался День защитника Украины.
Это важный праздник для всех жителей Украины, поскольку в этот день приятно восхвалять героев, которые отстаивают и оберегают честь и территорию нашей страны. Стоит отметить, что о героях важно вспоминать не только раз в год, однако эта дата — отличный повод для того, чтобы преподнести презент. Что подарить на День защитников и защитниц Украины 2021 — далее в материале.
Отличным будет подарок, который непосредственно связан с хобби человека. Для этого необходимо знать, чем он увлекается и что ему нравится делать.
Для мужчин это могут быть презенты, связанные с рыбалкой, или, например, набор инструментов.
Для женщин это могут быть товары для рукоделия — шитья, вязания, вышивки или другого творчества.
Также отличным подарком станет книга, ведь чтение — это отличный способ расслабиться и отвлечься. Узнайте жанр или любимого автора и отправляйтесь в книжный магазин.
На День защитников и защитниц Украины можно преподнести технику. Это не обязательно дорогой смартфон или большая плазма. Можно презентовать наушники, умный браслет, видеорегистратор, локационный брелок, флешку или портативную зарядку.
Отличным подарком будет и тот, который пригодится в быту — кружка, тарелка, именная ложка, раскладной нож, термос или набор контейнеров для еды. Скромно, но полезно.
Беспроигрышным вариантом подарка станет сертификат на выбор — это может быть какой-то мастер-класс или экскурсия по интересному месту. Однако лучше, если он будет для двоих, поскольку ходить без компании — не всегда комфортно.
Лучший презент — сделанный своими руками. Не знаете, что подарить на День защитников и защитниц Украины — сделайте сами.
Это может быть букет, например, из сладостей или любимых лакомств. Можно просто презентовать красивую коробку и положить в нее что-то интересное — носки, шоколадки, блокнот, ручку и многое другое.
Что еще можно подарить на День защитников и защитниц Украины:
- Портмоне или кошелек;
- Туристический мини-набор;
- Ароматизатор для машины;
- Термокружку;
- Флягу с гравировкой;
- Символическое украшение;
- Оригинальную футболку или свитшот;
- Обложку на документы;
- Чехол для телефона;
- Визитницу и многое другое.
Помните, что цена подарка — не важна. Главное — внимание. Поздравить можно и просто искренними словами, поблагодарив их за нелегкий труд.