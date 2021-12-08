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Міжнародний день художника та фінської музики: яке свято 8 грудня

8 Грудня 2021, 10:10
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
декабрь
Джерело: Unsplash

Сьогодні, 8 грудня, у світі відзначають Міжнародний день художника. Свято було засноване у 2007 році Міжнародною Асоціацією Мистецтво народів світу, воно присвячене всім любителям живопису.

Також 8 грудня святкують День фінської музики. Така дата обрана тому, що цього дня 1865 року народився відомий фінський композитор Ян Сібеліус.

Церковне свято 8 грудня

8 грудня усі християни східного обряду вшановують пам’ять святого Климента. Він прославився даром зцілення хворих і здатністю виганяти злих духів з одержимих.

Він став четвертим Папою Римським і зіткнувся з гоніннями. Климент прийняв мученицьку смерть у Херсонесі, де він хрестив язичників і проповідував християнство, за що був страчений за наказом римського імператора Траяна.

У народному українському календарі 8 грудня – Климентіїв день або Клим Холодний. Предки вважали, що святий Климент призводить зиму, тому готувалися до сильних морозів.

Іменини 8 грудня

День ангела 8 грудня святкують Климентій, Климент, Микола, Василь, Петро, Павло, Симен, Кузьма, Григорій, Віктор, Ярослав.

Традиції і прикмети на 8 грудня

  • У Климентіїв день матері традиційно починали ранок 8 грудня з молитви за здоров’я дітей під час холодної зими.
  • Якщо на Климента півні співають рано – варто чекати на відлигу.
  • Якщо 8 грудня у Климентіїв день снігопад – літо наступного року буде дощовим.
  • Якщо на річці вода піднялася вище льоду – до дощів та потепління.

Що не можна робити сьогодні 8 грудня

  • У Климентіїв день не можна починати нові справи після ситного сніданку, краще – натщесерце.
  • Не можна скаржитися і жалітися на холод, інакше Климент принесе хвороби.
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Теги
іменини , релігійне свято , Свято
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