Сегодня, 8 декабря, в мире отмечают Международный день художника. Праздник был основан в 2007 году Международной Ассоциацией Искусство народов мира, он посвящен всем любителям живописи.
Также 8 декабря празднуют День финской музыки. Такая дата выбрана потому, что в этот день 1865 родился известный финский композитор Ян Сибелиус.
Церковный праздник 8 декабря
8 декабря все христиане восточного обряда чтят память святого Климента. Он прославился даром исцеления больных и способностью изгонять злых духов из одержимых.
Он стал четвертым Папой Римским и столкнулся с гонениями. Климент принял мученическую смерть в Херсонесе, где он крестил язычников и проповедовал христианство, за что был казнен по приказу римского императора Траяна.
В народном украинском календаре 8 декабря – Климентьев день или Клим Холодный. Предки считали, что святой Климент приводит зиму, поэтому готовились к сильным морозам.
Именины 8 декабря
День ангела 8 декабря в Украине празднуют Климентий, Климент, Николай, Василий, Петр, Павел, Симен, Кузьма, Григорий, Виктор, Ярослав.
Традиции и приметы на 8 декабря
- На Климентьев день матери традиционно начинали утро 8 декабря с молитвы за здоровье детей во время холодной зимы.
- Если на Климента петухи поют рано — стоит ждать оттепель.
- Если 8 декабря в Климентьев день снегопад — лето следующего года будет дождливым.
- Если на реке вода поднялась выше льда — к дождям и потеплению.
Что нельзя делать сегодня 8 декабря
- На Климентьев день нельзя начинать новые дела после сытного завтрака, лучше — натощак.
- Нельзя жаловаться на холод, иначе Климент принесет болезни.