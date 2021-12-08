Сегодня, 8 декабря, в мире отмечают Международный день художника. Праздник был основан в 2007 году Международной Ассоциацией Искусство народов мира, он посвящен всем любителям живописи.

Также 8 декабря празднуют День финской музыки. Такая дата выбрана потому, что в этот день 1865 родился известный финский композитор Ян Сибелиус.

Церковный праздник 8 декабря

8 декабря все христиане восточного обряда чтят память святого Климента. Он прославился даром исцеления больных и способностью изгонять злых духов из одержимых.

Он стал четвертым Папой Римским и столкнулся с гонениями. Климент принял мученическую смерть в Херсонесе, где он крестил язычников и проповедовал христианство, за что был казнен по приказу римского императора Траяна.

В народном украинском календаре 8 декабря – Климентьев день или Клим Холодный. Предки считали, что святой Климент приводит зиму, поэтому готовились к сильным морозам.

Именины 8 декабря

День ангела 8 декабря в Украине празднуют Климентий, Климент, Николай, Василий, Петр, Павел, Симен, Кузьма, Григорий, Виктор, Ярослав.

Традиции и приметы на 8 декабря

На Климентьев день матери традиционно начинали утро 8 декабря с молитвы за здоровье детей во время холодной зимы.

Если на Климента петухи поют рано — стоит ждать оттепель.

Если 8 декабря в Климентьев день снегопад — лето следующего года будет дождливым.

Если на реке вода поднялась выше льда — к дождям и потеплению.

Что нельзя делать сегодня 8 декабря