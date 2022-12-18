Манікюр на Новий рік 2023 за знаками зодіаку

Готуючись до Нового року, дуже важливо врахувати всі деталі. Не тільки вбрання та аксесуари відіграють роль, не менш важливий і новорічний манікюр.
Який манікюр обрати представникам різних знаків зодіаку на Новий рік 2023, розповіла астропсихолог Альона Лісна.
- Овни
Обирайте відтінки червоного чи золотистого кольорів. Можна робити манікюр із блискіток цих кольорів. Манікюр має бути святковим та яскравим, щоби наступний рік став для вас вдалим. І не забувайте правильно підібрати своє вбрання.
- Тільці
Новорічний манікюр робіть непомітним та акуратним. Віддавайте перевагу світлим кольорам, гарний вибір – білі, бежеві, рожеві чи блакитні тони. Ваш образ має бути бездоганним.
- Близнюки
Представникам Повітряної Стихії підійде легкий манікюр. Можна комбінувати прозору базу із блискітками на деяких нігтях. Перевага – сріблястим та блакитним тонам.
- Раки
Для вас підійде френч класичний або із золотистою вставкою замість звичайного білого. Якщо новорічну ніч ви збираєтеся зустріти у бежевій, білій чи сріблястій сукні, тоді, навпаки, акцент краще зробити на яскравих нігтях. Ефектний і святковий вигляд матиме поєднання золота та смарагдового кольору. Такий манікюр – чудовий на коротких нігтях.
- Леви
Краще вибирати яскраві кольори. Червоний лак буде на нігтиках дуже ефектним. Також можна вибрати чорний манікюр із золотими блискітками.
- Діви
Підійдуть відтінки бежевого чи блакитного кольору. Вибирайте практичний манікюр, який вас радуватиме не лише у новорічну ніч.
- Терези
Варто звернути увагу на білі та глибокі відтінки синього. Можна поєднувати синє покриття із золотистими нігтиками для більш святкового настрою.
- Скорпіони
Підійде улюблений чорний колір. Що важливо, 2023 – рік Чорного Кролика. Ви можете зробити градієнти чорного кольору з відтінками червоного, синього або золотистого кольору.
- Стрільці
Обираючи дизайн нігтів, важливо враховувати деталі. Класичний манікюр добре доповнять камені, стрази, блискітки. Розглядайте покриття червоного, білого чи темно-синього кольору. Ваш святковий манікюр не має бути нудним, сміливо додавайте акценти!
- Козероги
Думаючи, яким кольором покрити нігтики для святкування Нового року, віддавайте перевагу червоному або бордовому покриттю. Також може бути варіант френча. Цього року слід дотримуватись класики.
- Водолії
Обирайте цікавий манікюр, з малюнками та орнаментами. Увага до деталей, незвичайне покриття – те, що потрібно в новорічну ніч. Ваші кольори – блакитний, білий, синій, смарагдовий, срібло. Поєднуючи їх, можна створити на нігтях справжню новорічну казку!
- Риби
Варто звернути увагу на бордовий, фіолетовий або темно-синій колір. Добрий вигляд матиме покриття з ефектом котячого ока.
Загальна рекомендація для всіх дівчат – для зустрічі Нового року 2023 обирайте овальну або квадратну форму нігтів, помірно довгих, щоб не злякати Кролика та удачу наступного року.