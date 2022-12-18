Манікюр на Новий рік 2023 за знаками зодіаку

Готуючись до Нового року, дуже важливо врахувати всі деталі. Не тільки вбрання та аксесуари відіграють роль, не менш важливий і новорічний манікюр.

Який манікюр обрати представникам різних знаків зодіаку на Новий рік 2023, розповіла астропсихолог Альона Лісна.

Овни

Обирайте відтінки червоного чи золотистого кольорів. Можна робити манікюр із блискіток цих кольорів. Манікюр має бути святковим та яскравим, щоби наступний рік став для вас вдалим. І не забувайте правильно підібрати своє вбрання.

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Тільці

Новорічний манікюр робіть непомітним та акуратним. Віддавайте перевагу світлим кольорам, гарний вибір – білі, бежеві, рожеві чи блакитні тони. Ваш образ має бути бездоганним.

Близнюки

Представникам Повітряної Стихії підійде легкий манікюр. Можна комбінувати прозору базу із блискітками на деяких нігтях. Перевага – сріблястим та блакитним тонам.

Раки

Для вас підійде френч класичний або із золотистою вставкою замість звичайного білого. Якщо новорічну ніч ви збираєтеся зустріти у бежевій, білій чи сріблястій сукні, тоді, навпаки, акцент краще зробити на яскравих нігтях. Ефектний і святковий вигляд матиме поєднання золота та смарагдового кольору. Такий манікюр – чудовий на коротких нігтях.

Леви

Краще вибирати яскраві кольори. Червоний лак буде на нігтиках дуже ефектним. Також можна вибрати чорний манікюр із золотими блискітками.

Діви

Підійдуть відтінки бежевого чи блакитного кольору. Вибирайте практичний манікюр, який вас радуватиме не лише у новорічну ніч.

Терези

Варто звернути увагу на білі та глибокі відтінки синього. Можна поєднувати синє покриття із золотистими нігтиками для більш святкового настрою.

Скорпіони

Підійде улюблений чорний колір. Що важливо, 2023 – рік Чорного Кролика. Ви можете зробити градієнти чорного кольору з відтінками червоного, синього або золотистого кольору.

Стрільці

Обираючи дизайн нігтів, важливо враховувати деталі. Класичний манікюр добре доповнять камені, стрази, блискітки. Розглядайте покриття червоного, білого чи темно-синього кольору. Ваш святковий манікюр не має бути нудним, сміливо додавайте акценти!

Козероги

Думаючи, яким кольором покрити нігтики для святкування Нового року, віддавайте перевагу червоному або бордовому покриттю. Також може бути варіант френча. Цього року слід дотримуватись класики.

Водолії

Обирайте цікавий манікюр, з малюнками та орнаментами. Увага до деталей, незвичайне покриття – те, що потрібно в новорічну ніч. Ваші кольори – блакитний, білий, синій, смарагдовий, срібло. Поєднуючи їх, можна створити на нігтях справжню новорічну казку!

Риби

Варто звернути увагу на бордовий, фіолетовий або темно-синій колір. Добрий вигляд матиме покриття з ефектом котячого ока.

Загальна рекомендація для всіх дівчат – для зустрічі Нового року 2023 обирайте овальну або квадратну форму нігтів, помірно довгих, щоб не злякати Кролика та удачу наступного року.