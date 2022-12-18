Готовясь к Новому году, очень важно учесть все детали. Не только наряд и аксессуары играют роль, не менее важен и новогодний маникюр.

Какой маникюр выбрать представителям разных знаков зодиака на Новый год 2023, рассказала астропсихолог Алена Лесная.

Овны

Выбирайте оттенки красного или золотистого цвета. Можно делать маникюр из блесток этих цветов. Маникюр должен быть праздничным и ярким, чтобы следующий год стал для вас удачным. И не забывайте правильно подобрать свой наряд.

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Тельцы

Новогодний маникюр делайте неброским и аккуратным. Отдавайте предпочтение светлым цветам. Хороший выбор – белые, бежевые, розовые или голубые тона. Ваш образ должен быть безупречным.

Близнецы

Представителям Воздушной Стихии подойдет легкий маникюр. Можно комбинировать прозрачную базу с блестками на некоторых ногтях. Предпочтительны серебристые и голубые тона.

Раки

Для вас подойдет френч классический или с золотистой вставкой вместо привычного белого. Однако, если новогоднюю ночь вы собираетесь встретить в бежевом, белом или серебристом платье, тогда, наоборот, акцент лучше сделать на ярких ногтях. Эффектно и празднично будет смотреться сочетание золота и изумрудного цвета. Такой маникюр будет прекрасен на коротких ногтях.

Львы

Лучше выбирать яркие цвета. Красный лак будет смотреться на ноготках эффектно. Также можно выбрать черный маникюр с золотыми блестками.

Девы

Подойдут оттенки бежевого или голубого цвета. Выбирайте практичный маникюр, который будет вас радовать не только в новогоднюю ночь.

Весы

Вам стоит обратить внимание на белые и глубокие оттенки синего. Можно сочетать синее покрытие с золотистыми ноготками для более праздничного настроения.

Скорпионы

Подойдет любимый черный цвет. Что немаловажно, ведь 2023 — год Черного Кролика. Можете сделать градиенты черного цвета с оттенками красного, синего или золотого цвета.

Стрельцы

Выбирая дизайн ноготков, важно учитывать детали. Классический маникюр хорошо дополнят камни, стразы, блесточки. Рассматривайте покрытие красного, белого или темно-синего цвета. Ваш праздничный маникюр не должен быть скучным, смело добавляйте акценты!

Козероги

Думая, каким цветом покрыть ноготки для празднования Нового года, отдавайте предпочтение красному или бордовому покрытию. Также может быть вариант френча. В этом году следует придерживаться классики.

Водолеи

Выбирайте нескучный маникюр, с рисунками и орнаментами. Внимание деталям, необычное покрытие – то, что нужно в новогоднюю ночь. Ваши цвета – голубой, белый, синий, изумрудный, серебро. Сочетая их, можно создать на ногтях настоящую новогоднюю сказку!

Рыбы

Стоит обратить внимание на бордовый, фиолетовый или темно-синий цвет. Хорошо будет смотреться покрытие с эффектом кошачьего глаза.

Общая рекомендация для всех девушек – для встречи Нового года 2023 выбирайте овальную или квадратную форму ногтей, в меру длинных, чтобы не спугнуть Кролика и удачу в следующем году.