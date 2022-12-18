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Классика или смелые акценты? Какой маникюр на Новый год 2023 подойдет вам по знаку зодиака

18 декабря 2022, 18:17
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Манікюр на Новий рік 2023 за знаками зодіаку

Готовясь к Новому году, очень важно учесть все детали. Не только наряд и аксессуары играют роль, не менее важен и новогодний маникюр.

Какой маникюр выбрать представителям разных знаков зодиака на Новый год 2023, рассказала астропсихолог Алена Лесная.

  • Овны

Выбирайте оттенки красного или золотистого цвета. Можно делать маникюр из блесток этих цветов. Маникюр должен быть праздничным и ярким, чтобы следующий год стал для вас удачным. И не забывайте правильно подобрать свой наряд.

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  • Тельцы

Новогодний маникюр делайте неброским и аккуратным.  Отдавайте предпочтение светлым цветам. Хороший выбор – белые, бежевые, розовые или голубые тона. Ваш образ должен быть безупречным.

  • Близнецы

Представителям Воздушной Стихии подойдет легкий маникюр. Можно комбинировать прозрачную базу с блестками на некоторых ногтях. Предпочтительны серебристые и голубые тона.

  • Раки

Для вас подойдет френч классический или с золотистой вставкой вместо привычного белого. Однако, если новогоднюю ночь вы собираетесь встретить в бежевом, белом или серебристом платье, тогда, наоборот, акцент лучше сделать на ярких ногтях. Эффектно и празднично будет смотреться сочетание золота и изумрудного цвета. Такой маникюр будет прекрасен на коротких ногтях.

  • Львы

Лучше выбирать яркие цвета. Красный лак будет  смотреться на ноготках эффектно. Также можно выбрать черный маникюр с золотыми блестками.

  • Девы

Подойдут оттенки бежевого или голубого цвета. Выбирайте практичный маникюр, который будет вас радовать не только в новогоднюю ночь.

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  • Весы

Вам стоит обратить внимание на белые и глубокие оттенки синего. Можно сочетать синее покрытие с золотистыми ноготками для более праздничного настроения.

  • Скорпионы

Подойдет любимый черный цвет. Что немаловажно, ведь 2023 — год Черного Кролика. Можете сделать градиенты черного цвета с оттенками красного, синего или золотого цвета.

  • Стрельцы

Выбирая дизайн ноготков,  важно учитывать детали. Классический маникюр хорошо дополнят камни, стразы, блесточки. Рассматривайте покрытие красного, белого или темно-синего цвета. Ваш праздничный маникюр не должен быть скучным, смело добавляйте акценты!

  • Козероги

Думая, каким цветом покрыть ноготки для празднования Нового года, отдавайте предпочтение красному или бордовому покрытию. Также может быть вариант френча. В этом году следует придерживаться классики.

  • Водолеи

Выбирайте нескучный маникюр, с рисунками и орнаментами. Внимание деталям, необычное покрытие – то, что нужно в новогоднюю ночь. Ваши цвета – голубой, белый, синий, изумрудный, серебро. Сочетая их, можно создать на ногтях настоящую новогоднюю сказку!

  • Рыбы

Стоит обратить внимание на бордовый, фиолетовый или темно-синий цвет.  Хорошо будет смотреться покрытие с эффектом кошачьего глаза.

Общая рекомендация для всех девушек – для встречи Нового года 2023 выбирайте овальную или квадратную форму ногтей, в меру длинных, чтобы не спугнуть Кролика и удачу в следующем году.

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