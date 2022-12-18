Готовясь к Новому году, очень важно учесть все детали. Не только наряд и аксессуары играют роль, не менее важен и новогодний маникюр.
Какой маникюр выбрать представителям разных знаков зодиака на Новый год 2023, рассказала астропсихолог Алена Лесная.
- Овны
Выбирайте оттенки красного или золотистого цвета. Можно делать маникюр из блесток этих цветов. Маникюр должен быть праздничным и ярким, чтобы следующий год стал для вас удачным. И не забывайте правильно подобрать свой наряд.
- Тельцы
Новогодний маникюр делайте неброским и аккуратным. Отдавайте предпочтение светлым цветам. Хороший выбор – белые, бежевые, розовые или голубые тона. Ваш образ должен быть безупречным.
- Близнецы
Представителям Воздушной Стихии подойдет легкий маникюр. Можно комбинировать прозрачную базу с блестками на некоторых ногтях. Предпочтительны серебристые и голубые тона.
- Раки
Для вас подойдет френч классический или с золотистой вставкой вместо привычного белого. Однако, если новогоднюю ночь вы собираетесь встретить в бежевом, белом или серебристом платье, тогда, наоборот, акцент лучше сделать на ярких ногтях. Эффектно и празднично будет смотреться сочетание золота и изумрудного цвета. Такой маникюр будет прекрасен на коротких ногтях.
- Львы
Лучше выбирать яркие цвета. Красный лак будет смотреться на ноготках эффектно. Также можно выбрать черный маникюр с золотыми блестками.
- Девы
Подойдут оттенки бежевого или голубого цвета. Выбирайте практичный маникюр, который будет вас радовать не только в новогоднюю ночь.
- Весы
Вам стоит обратить внимание на белые и глубокие оттенки синего. Можно сочетать синее покрытие с золотистыми ноготками для более праздничного настроения.
- Скорпионы
Подойдет любимый черный цвет. Что немаловажно, ведь 2023 — год Черного Кролика. Можете сделать градиенты черного цвета с оттенками красного, синего или золотого цвета.
- Стрельцы
Выбирая дизайн ноготков, важно учитывать детали. Классический маникюр хорошо дополнят камни, стразы, блесточки. Рассматривайте покрытие красного, белого или темно-синего цвета. Ваш праздничный маникюр не должен быть скучным, смело добавляйте акценты!
- Козероги
Думая, каким цветом покрыть ноготки для празднования Нового года, отдавайте предпочтение красному или бордовому покрытию. Также может быть вариант френча. В этом году следует придерживаться классики.
- Водолеи
Выбирайте нескучный маникюр, с рисунками и орнаментами. Внимание деталям, необычное покрытие – то, что нужно в новогоднюю ночь. Ваши цвета – голубой, белый, синий, изумрудный, серебро. Сочетая их, можно создать на ногтях настоящую новогоднюю сказку!
- Рыбы
Стоит обратить внимание на бордовый, фиолетовый или темно-синий цвет. Хорошо будет смотреться покрытие с эффектом кошачьего глаза.
Общая рекомендация для всех девушек – для встречи Нового года 2023 выбирайте овальную или квадратную форму ногтей, в меру длинных, чтобы не спугнуть Кролика и удачу в следующем году.