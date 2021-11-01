Кіберпонеділок 2021 року в Україні припадає на 29 листопада. Відкриття сезону розпродажів відзначається щороку в понеділок, відразу після Чорної п’ятниці 26 листопада.

Спочатку Кіберпонеділок з’явився в США — у 2005 році маркетологи відзначили збільшення кількості продажів в інтернет-магазинах протягом понеділка, який припадає після п’ятниці зі знижками.

Вважається, що саме у цей день тижня співробітники повертаються до своєї роботи після відпочинку на вихідних, щоб купити величезну кількість речей за зниженою ціною.

Цього дня власники інтернет-магазинів роблять різноманітні знижки на всілякі товари — побутову техніку, смартфони та аксесуари для них, косметику, одяг, взуття та речі для дому.

Кіберпонеділок 2021 року буде особливо актуальним для українців — зараз по всій країні активно вводять карантинні заходи через нову хвилю Covid-19. Тепер купити товар онлайн набагато простіше, а деякі магазини пропонують не лише червоні цінники, а й безкоштовну доставку та інші приємні бонуси.

Щоб не витратити всі свої заощадження на непотрібні речі, потрібно дотримуватись кількох простих правил.

По-перше, варто скласти список товарів, які вам потрібні. Після цього рекомендується знайти їх в інтернет-магазинах, і записати ціну, або ж скористатися сервісами, які порівнюватимуть ціни до і після початку Кіберпонеділка 2021 року. Купувати товар потрібно лише в тому випадку, якщо вигода дозволить суттєво заощадити.

Після Кіберпонеділка в Україні розпочнеться сезон передноворічних знижок — варто скористатися унікальними пропозиціями магазинів, щоби купити своїм близьким подарунки на Новий рік, а також Різдво.

Ознайомитись зі списком найближчих свят на кінець 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.