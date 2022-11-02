Осінь радує українців не лише кількістю церковних чи державних свят, а й різними міжнародними днями. Деякі стосуються продажу та купівлі різних товарів, зокрема й електроніки.

Наприклад, на кінець осені припадає кіберпонеділок. Свято, яке заснували у 2005 році, швидко розлетілося по всьому світу, радуючи покупців приємними знижками на електроніку від продавців.

Коли кіберпонеділок 2022 – питання цікавить зараз багатьох, враховуючи нестабільність курсу та бажання придбати гаджети зі знижками, навіть за умов воєнного часу.

Зараз дивляться

Кіберпонеділок йде одразу після Чорної п’ятниці, і 2022 року він припадає на 28 листопада.

Цього дня різні магазини електроніки пропонують покупцям приємні знижки, недоступні у звичайні дні. Наприклад, багато хто продає за низькими цінами те, що вже давно займає склад, або нові гаджети з приємною знижкою.

Примітно, що кіберпонеділок вигадали не просто так – після Чорної п’ятниці багато офісних працівників повертаються до своїх завдань, і за інерцією продовжують шукати в інтернеті цікаві товари за зниженими цінами.

Осінь вже добігає кінця – попереду зима, яка порадує українців величезною кількістю свят. Так, до кінця цього року буде багато як церковних, так і професійних днів. Повний календар свят грудня 2022 року можна подивитися на Фактах ICTV.