Киберпонедельник 2021 в Украине приходится на 29 ноября. Открытие сезона распродаж отмечается ежегодно в понедельник, сразу после Черной пятницы 26 ноября.

Изначально, Киберпонедельник появился в США — в 2005 году маркетологи отметили увеличение количества продаж в интернет-магазинах на протяжении понедельника, который приходится после пятницы со скидками.

Считается что именно в этот день недели сотрудники возвращаются к своей работе после отдыха на выходных, чтобы купить огромное количество веще по сниженной цене.

В этот день владельцы интернет-магазинов делают различные скидки на всевозможные товары — бытовую технику, смартфоны и аксессуары для них, косметику, одежду, обувь и вещи для дома.

Киберпонедельник 2021 будет особенно актуальным для украинцев — сейчас по всей стране активно вводят карантинные меры из-за новой волны Covid-19. Теперь купить товар онлайн намного проще, а некоторые магазины предлагают не только красные ценники, но и бесплатную доставку и другие приятные бонусы.

Чтобы не потратить все свои сбережения на ненужные вещи, нужно придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, нужно составить список товаров, которые вам необходимы. После этого рекомендуется найти их в интернет-магазинах, и записать цену, или же воспользоваться сервисами, которые будут сравнивать цены до и после начала Киберпонедельника 2021. Покупать товар нужно лишь в том случае, если выгода позволит существенно сэкономить.

После Киберпонедельника в Украине начнется сезон предновогодних скидок — стоит воспользоваться уникальными предложениями магазинов, чтобы купить своим близким подарки на Новый год, а также Рождество.

Ознакомиться со списком ближайших праздников на конец 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.