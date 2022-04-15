17 квітня католики відзначатимуть важливе релігійне свято – Великдень. Це велике християнське свято присвячене воскресінню Ісуса Христа.

Традиційно на Великдень віряни відвідують нічну службу в церквах і святять паски, однак у 2022 році у зв’язку з військовим станом храми не працюватимуть у комендантську годину. Так, дозволяється розпочати Пасхальне богослужіння над опівночі, а вранці у неділю.

Буде транслюватися богослужіння і по телевізору. Розклад трансляцій служб на католицький Великдень і де дивитися – далі в матеріалі.

16 квітня о 16.00 на UA: Культура – ​​трансляція великодньої вілігії із собору святого Олександра у Києві.

17 квітня о 10.00 на регіональних каналах Суспільного мовника – трансляція великодньої святої меси із собору святого Олександра у Києві.

17 квітня об 11.00 на регіональних каналах Суспільного мовника – трансляція великодньої меси із храму святого Івана Павла ІІ.

17 квітня о 13.00 на UA: Культура – ​​трансляція з Ватикану великоднього послання Папи Римського Франциска та благословення Urbi et Orbi.

17 квітня з 10.00 – включення зі служби для християн західного обряду в ефірі національного телемарафону єдиних новин UA разом.

Варто зазначити, що православні християни відзначать Великдень на тиждень пізніше – 24 квітня. Як освятити паску в домашніх умовах – читайте на Фактах ICTV.