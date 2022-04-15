Чудовою альтернативою для випікання паски в духовці може стати мультиварка. Головне, щоб у ній був режим випікання. Як приготувати тісто і спекти паску в мультиварці, далі в нашому матеріалі.
Що потрібно для приготування паски в мультиварці:
Для тіста:
- Борошно – 650 г
- Яйця – 2 шт
- Яєчні жовтки – 2 шт
- Молоко – 250 мл
- Вершкове масло – 100 г
- Цукор – 150 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Родзинки – 200 г
- Сухі дріжджі – 10 г
- Сіль – щіпка
Для глазурі:
- Яєчні білки – 2 шт
- Цукрова пудра – 100 г
- Лимонний сік – 0,5 ч.л.
Процес приготування паски в мультиварці:
- Розведіть у теплому молоці дріжджі та залиште на 20 хвилин, доки не з’явиться пінна шапочка.
- Просійте через сито борошно та додайте до нього дріжджі. Все перемішайте та накрийте серветкою. Суміш потрібно залишити в теплому місці на півгодини.
- Розітріть яйця та жовтки з цукром. Додайте цю суміш до опари і туди додайте вершкове масло.
- Відділіть одну склянку борошна, змішайте з сіллю і поступово висипте в опару.
- Замішайте тісто і накрийте серветкою. Дайте йому настоятися ще годину.
- Обвалюйте в борошні сухі родзинки, замішайте його до тіста. Залиште його ще на одну годину.
- Змастіть чашу мультиварки вершковим маслом і поставте режим підігріву хвилин на 15.
- Викладіть у чашу тісто, вимкніть і закрийте мультиварку та чекайте ще близько години, поки тісто підніметься знову.
- Як тісто знову піднялося, ставте на мультиварці режим випікання на 45 хвилин. Перевіряйте готовність паски дерев’яною паличкою: якщо вона виходить із тіста суха, отже паска готова.
- Під час випікання паски приготуйте глазур. Збийте до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком.
- Як дістанете паску з мультиварки, змастіть її глазур’ю і посипте присипкою.
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