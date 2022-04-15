17 апреля католики будут отмечать важный религиозный праздник — Пасху. Этот большой христианский праздник посвящен воскресению Иисуса Христа.

Традиционно на Пасху верующие посещают ночную службу в церквях и святят паски, однако в 2022 году в связи с военным положением храмы не будут работать в комендантский час. Так, разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье.

Будет транслироваться богослужение и по телевизору. Расписание трансляций служб на католическую Пасху и где смотреть — далее в материале.

16 апреля в 16.00 на UA: Культура — трансляция пасхальной вилигии из собора святого Александра в Киеве.

17 апреля в 10.00 на региональных каналах Суспільного мовника — трансляция пасхальной святой мессы из собора святого Александра в Киеве.

17 апреля в 11.00 на региональных каналах Суспільного мовника — трансляция пасхальной мессы из храма святого Ивана Павла ІІ.

17 апреля в 13.00 на UA: Культура — трансляция из Ватикана пасхального послания Папы Римского Франциска и благословения Urbi et Orbi.

17 апреля с 10.00 — включение со службы для христиан западного обряда в эфире национального телемарафона единых новостей UAразом.

Стоит отметить, что православные христиане отметят Пасху на неделю позже — 24 апреля. Как освятить паску в домашних условиях — читайте на Фактах ICTV.