Йом-кіпур – це одне з найважливіших свят у єврейському церковному календарі. Цьогоріч воно почнеться увечері 15 вересня і триватиме до заходу сонця 16 вересня.

Свято символізує завершення Десяти днів покаяння. За легендою, у цей період Господь на Вищому суді оцінює дії людини, аналізує гріхи та вирішує її долю на майбутній рік.

Історія свята Йом-кіпур

Згідно з єврейськими переказами, історія свята Йом-кіпур починається з часів вигнання юдеїв з Єгипту. Втомившись від довгих поневірянь, багато людей зневірилися та створили собі нове божество – Золотого тельця.

Коли Господь побачив, як юдеї поклоняються ідолу, він сильно розгнівався. Однак Мойсеєві вдалося вимолити в Бога милосердя і порятунок.

Відтоді євреї почали відзначати день Всепрощення або Йом-кіпур – свято очищення, покаяння та спокути.

Традиції та заборони

Підготовка до Йом-кіпуру триває дев’ять днів і починається ще з єврейського Нового року. Перед святом слід зробити обмивання і носити білий одяг, оскільки цей колір уособлює чистоту.

У день Йом-кіпуру всі мають дотримуватися суворого посту, тобто не їсти і не пити.

Серед євреїв поширений ритуал капарот (обряд спокутування), коли живу курку або півня крутять над головою, промовляючи фразу Хай буде це моєю спокутою. Потім цю птицю відносять до шойхета (різника) і дарують її бідним.

У цей день кожен одружений чоловік запалює вдома сімейну свічку, “свічку життя”, яка горить до завершення свята.

Також прийнято сповідатися, поминати померлих, молитися, сурмити у шофар та казати одне одному: У майбутньому році в Єрусалимі.

У свято Йом-кіпуру діють п’ять заборон – на їжу і питво (протягом 25 годин), вмивання, намащування шкіри, носіння шкіряного взуття і подружню близькість.

Привітання з Йом-кіпур в СМС

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Вас зі святом Йом-кіпур

Щиро я вітаю,

Визволення від гріхів,

Миру вам бажаю.

Забудьте прикрощі й печалі.

Погляньте на прекрасний світ.

Хай щастя й благодать надалі

Втішають вас багато літ.

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У світле свято Йом-кіпур бажаю тобі спокою, благодаті й спокути всіх нажитих гріхів. Сьогодні пробачай усіх близьких і навіть ворогів. Бажаю позбутися душевних тривог і мук. І нехай великий піст звільнить тебе від смутку і сумнівів.

***

Ось і свято надходить –

Йом-кіпур у дім приходить!

Тож плекаймо в серці спокій,

Так зустріньмо рік широкий.

Хай удача завжди буде,

Серце смутки всі забуде.

Хай лиш світло і добро

Всіх наповнюють теплом.

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Сьогодні євреї відзначають Судний День – Йом-кіпур. Бажаємо їм у цей величний день спокутувати всі гріхи, помиритися з тими, з ким були конфлікти й недомовленості, жити з миром у душах і серцях. Нехай ваші думки будуть чистими, а вчинки – чесними.

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Ми вітаємо зі святом Йом-кіпур!

І нехай сьогодні біля вас пролетить Амур,

Нехай всі спокуси повз пройдуть,

Нехай душі ваші вірний шлях знайдуть!

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