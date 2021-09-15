Йом-кипур — это один из самых важных праздников в еврейском церковном календаре. В этом году он начнется вечером 15 сентября и продлится до заката 16 сентября.

Праздник символизирует завершение Десяти дней покаяния. По легенде, в этот период Господь на Высшем суде оценивает действия человека, анализирует грехи и решает его судьбу на будущий год.

История праздника Йом-кипур

Согласно еврейским преданиям, история праздника Йом-кипур начинается со времен изгнания иудеев из Египта. Устав от долгих скитаний, многие отчаялись и создали себе новое божество — Золотого тельца.

Когда Господь увидел, как иудеи поклоняются идолу, он сильно разгневался. Однако Моисею удалось вымолить у Бога милосердие и спасение.

С тех пор евреи начали отмечать день Всепрощения или Йом-кипур — праздник очищения, покаяния и искупления.

Традиции

Подготовка к Йом-кипуру длится девять дней и начинается еще с еврейского Нового года. Перед праздником следует совершить омовение и носить белую одежду, поскольку этот цвет олицетворяет чистоту.

В день Йом-кипура все должны придерживаться строгого поста, то есть не есть и не пить.

Среди евреев распространенный ритуал капарот (обряд искупления), когда живую курицу или петуха крутят над головой, произнося при этом фразу Да будет это моим искуплением. Затем эту птицу относят к шойхету (мяснику) и дарят ее бедным.

В этот день каждый женатый мужчина зажигает дома семейную свечу, «свечу жизни», которая горит до завершения праздника.

Также в праздник принято исповедоваться, поминать умерших, молиться, трубить в шофар и говорить друг другу: В будущем году в Иерусалиме.

В праздник Йом-кипура действуют пять запретов — на еду и питье (в течение 25 часов), умывание, намазывание кожи, ношение кожаной обуви и супружескую близость.

Поздравления с Йом-кипур в СМС

***

День искупления грехов

И высшего суда,

Я знаю, ты к нему готов,

Не сделав худо никогда,

Анализ помыслов своих —

Вот чем займемся мы сейчас,

Ты в Йом-кипур прими сей стих,

Всевышний пусть простит всех нас!



***

С наступлением Йом-кипура! Желаем всем и каждому примирения с близкими и родными людьми. Пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.



***

Сегодня отмечается везде, повсюду,

Торжественный и славный Йом-кипур.

День покаяния. Нам стоит верить в чудо,

Идущее с картин библейских и гравюр.

Желаю всем кам только благодати,

Здоровых тел и трезвости ума,

Будьте бодры и веселы. И знайте:

Господь воздаст за добрые дела!



***

Вот и праздник настает —

Йом-кипур к нам в дом идет!

Встанем снова в хоровод,

Встретим светлый новый год.

Пусть всегда во всем везенье,

В радость пусть всегда ученье,

Только свет чтоб с добротой

Заходили в домик твой!

***

В великий день Йом-кипура, когда руки свободны от всяческих дел, а душа анализирует прожитое, хочу искренне пожелать до конца в себе разобраться, забыть о насущных проблемах и вознестись к светлым надеждам и мечтам, осмыслить все свои грехи и искупить вину через милосердие и отзывчивость души.

***