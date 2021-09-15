Йом-кипур — это один из самых важных праздников в еврейском церковном календаре. В этом году он начнется вечером 15 сентября и продлится до заката 16 сентября.
Праздник символизирует завершение Десяти дней покаяния. По легенде, в этот период Господь на Высшем суде оценивает действия человека, анализирует грехи и решает его судьбу на будущий год.
История праздника Йом-кипур
Согласно еврейским преданиям, история праздника Йом-кипур начинается со времен изгнания иудеев из Египта. Устав от долгих скитаний, многие отчаялись и создали себе новое божество — Золотого тельца.
Когда Господь увидел, как иудеи поклоняются идолу, он сильно разгневался. Однако Моисею удалось вымолить у Бога милосердие и спасение.
С тех пор евреи начали отмечать день Всепрощения или Йом-кипур — праздник очищения, покаяния и искупления.
Традиции
Подготовка к Йом-кипуру длится девять дней и начинается еще с еврейского Нового года. Перед праздником следует совершить омовение и носить белую одежду, поскольку этот цвет олицетворяет чистоту.
В день Йом-кипура все должны придерживаться строгого поста, то есть не есть и не пить.
Среди евреев распространенный ритуал капарот (обряд искупления), когда живую курицу или петуха крутят над головой, произнося при этом фразу Да будет это моим искуплением. Затем эту птицу относят к шойхету (мяснику) и дарят ее бедным.
В этот день каждый женатый мужчина зажигает дома семейную свечу, «свечу жизни», которая горит до завершения праздника.
Также в праздник принято исповедоваться, поминать умерших, молиться, трубить в шофар и говорить друг другу: В будущем году в Иерусалиме.
В праздник Йом-кипура действуют пять запретов — на еду и питье (в течение 25 часов), умывание, намазывание кожи, ношение кожаной обуви и супружескую близость.
Поздравления с Йом-кипур в СМС
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День искупления грехов
И высшего суда,
Я знаю, ты к нему готов,
Не сделав худо никогда,
Анализ помыслов своих —
Вот чем займемся мы сейчас,
Ты в Йом-кипур прими сей стих,
Всевышний пусть простит всех нас!
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С наступлением Йом-кипура! Желаем всем и каждому примирения с близкими и родными людьми. Пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.
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Сегодня отмечается везде, повсюду,
Торжественный и славный Йом-кипур.
День покаяния. Нам стоит верить в чудо,
Идущее с картин библейских и гравюр.
Желаю всем кам только благодати,
Здоровых тел и трезвости ума,
Будьте бодры и веселы. И знайте:
Господь воздаст за добрые дела!
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Вот и праздник настает —
Йом-кипур к нам в дом идет!
Встанем снова в хоровод,
Встретим светлый новый год.
Пусть всегда во всем везенье,
В радость пусть всегда ученье,
Только свет чтоб с добротой
Заходили в домик твой!
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В великий день Йом-кипура, когда руки свободны от всяческих дел, а душа анализирует прожитое, хочу искренне пожелать до конца в себе разобраться, забыть о насущных проблемах и вознестись к светлым надеждам и мечтам, осмыслить все свои грехи и искупить вину через милосердие и отзывчивость души.
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