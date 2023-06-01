Во второй месяц лета – немало праздников. В июле мы будем отмечать профессиональные, государственные и церковные даты.

Уже 2-го числа свой праздник отметят спортивные журналисты и Военно-морские силы Украины. Затем, 7 июля, украинцы будут отмечать Ивана Купала, а 28-го числа будет День Украинской Государственности.

Факты ICTV решили составить детальный календарь праздников на июль 2023, чтобы вы могли ознакомиться с ним и быть в курсе, какие праздники мы будем отмечать и в какие даты.

Календарь праздников на июль 2023: