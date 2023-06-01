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Ивана Купала и День Украинской Государственности: календарь праздников на июль 2023

1 июня 2023, 12:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Поле подсолнухов, календарь праздников на июль 2023
Источник: Pexels

Во второй месяц лета немало праздников. В июле мы будем отмечать профессиональные, государственные и церковные даты.

Уже 2-го числа свой праздник отметят спортивные журналисты и Военно-морские силы Украины.  Затем, 7 июля, украинцы будут отмечать Ивана Купала, а 28-го числа будет День Украинской Государственности.

Факты ICTV решили составить детальный календарь праздников на июль 2023, чтобы вы могли ознакомиться с ним и быть в курсе, какие праздники мы будем отмечать и в какие даты.

Календарь праздников на июль 2023:

  • 1 июля — День архитектуры Украины;
    2 июля — Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-морских сил Украины;
  • 4 июля — День национальной полиции Украины;
  • 6 июля — Всемирный день поцелуя;
  • 7 июля — Ивана Купала, Всемирный день шоколада;
  • 9 июля — День рыбака;
  • 11 июля — Всемирный день народонаселения;
  • 12 июля — Всемирный день бортпроводника;
  • 16 июля — День бухгалтера Украины, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
  • 28 июля — День Украинской Государственности, День системного администратора, День PR-специалиста;
  • 31 июля — День работника торговли.
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