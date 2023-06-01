Во второй месяц лета – немало праздников. В июле мы будем отмечать профессиональные, государственные и церковные даты.
Уже 2-го числа свой праздник отметят спортивные журналисты и Военно-морские силы Украины. Затем, 7 июля, украинцы будут отмечать Ивана Купала, а 28-го числа будет День Украинской Государственности.
Факты ICTV решили составить детальный календарь праздников на июль 2023, чтобы вы могли ознакомиться с ним и быть в курсе, какие праздники мы будем отмечать и в какие даты.
Календарь праздников на июль 2023:
- 1 июля — День архитектуры Украины;
2 июля — Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-морских сил Украины;
- 4 июля — День национальной полиции Украины;
- 6 июля — Всемирный день поцелуя;
- 7 июля — Ивана Купала, Всемирный день шоколада;
- 9 июля — День рыбака;
- 11 июля — Всемирный день народонаселения;
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника;
- 16 июля — День бухгалтера Украины, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 28 июля — День Украинской Государственности, День системного администратора, День PR-специалиста;
- 31 июля — День работника торговли.