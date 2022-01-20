Милый подарок ко Дню святого Валентина — это простой способ показать своему любимому, что вы чувствуете, и разжечь немного романтики, которая теряется в повседневной жизни.

Чтобы вашей милой валентинке не было одиноко, мы составили список романтических подарков, которые действительно понравятся парням на День святого Валентина.

У нас есть множество вариантов, которые являются доступными и, что самое главное, гарантированно вызовут улыбку на его лице.

Уют и комфорт

Халат. Неотъемлемая часть гардероба. Ваша любовь будет согревать его даже на больших расстояниях.

Тапочки. Они станут теплым и приятным напоминанием о вас и принесут в дом комфорт.

Мини-камин. Отличный подарок, который создаст уютную атмосферу в квартире, согреет холодными вечерами и наполнит ваше домашнее пространство теплом и любовью.

Милые мелочи

Печенье и конфеты. Никто не отменял классические варианты подарков, но вы, конечно, можете внести щепотку креативности. Напишите на сладостях 14 причин, почему вы вместе, или распечатайте совместные фото. Дайте волю вашей фантазии, и скучные съедобные презенты заиграют по-новому.

Чай или кофе. Обратите внимание, что чаще всего предпочитает пить ваш партнер. Может, он без ума от горячих напитков? Тогда отличной идеей будет подарить его любимый кофе или подарочный набор чая.

Дела и бизнес

Планер. Подойдет для занятых мужчин, которые ведут бизнес или же просто любят до мелочей расписывать свой день в блокнотах.

Кошелек. Еще одна необходимая вещь, которая не будет пылиться на полке без дела. По возможности можно выгравировать на кошельке инициалы вашего партнера, ему точно понравится.

Часы. Нет подарка лучше, чем наручные часы. Он будет смотреть на время и вспоминать о вас. Романтично, согласитесь.

Наушники. Подойдут как и для работы, так и для отдыха.

Абонементы и сертификаты. Может, ваш парень предпочитает активное времяпровождение? Подарите ему сертификат на прыжок с парашютом или серфинг. Абонемент в массажный салон — прекрасный вариант, чтобы отдохнуть от тяжелой работы. Отличным подарком также может стать сертификат в его любимый магазин.

Парфюмированная вода. Нет лучше аромата, чем аромат вашей второй половинки. Порадуйте его отличным парфюмом.

Есть много симпатичных вещей, которые станут хорошим вариантом подарка на День святого Валентина. Вы также можете пойти по более сентиментальному, но все же уместному пути и подарить фоторамку или альбом с лучшими совместными снимками.

Также вы можете сделать что-то своими руками. Используйте вашу фантазию на 100%. Не бойтесь экспериментировать и в результате увидите искры счастья в глазах вашего любимого.