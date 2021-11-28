Ханука – це іудейське свято світла, яке 2021 року почнуть відзначати ввечері 28 листопада. Святкування триватиме вісім днів, аж до вечора 6 грудня.

Історія свята Ханука

В основі свята лежать події, які трапилися у 175 році до нашої ери. Тоді територія сучасного Ізраїлю опинилася під владою сирійського царя Антіоха, який обмежив права євреїв.

Він оголосив Тору та дотримання іудейських традицій злочинами. Також цар перейменував Єрусалим на свою честь, а всі скарби з храмів конфіскував.

Іудейський народ не зміг стерпіти такої неповаги і підняв повстання. Попри те, що армія євреїв поступалася кількістю воїнів, озброєнням і підготовкою, за три роки їм вдалося витіснити військо Антіоха та звільнити розграбований ним Єрусалим.

Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити та освятити Єрусалимський Храм. Там вони знайшли лише один глечик масла для лампад, якого мало вистачити на день.

Але сталося диво, завдяки якому вогонь горів цілих вісім днів. За цей час євреї прибрали ідолів, освятили храм і заготовили нові запаси олії.

Традиції Хануки

В усі дні Хануки євреї запалюють свічки і ставлять їх у спеціальний свічник – ханукію. Кількість свічок залежить від дня свята: першого дня горить одна свічка, другого — дві, третього — три.

Щоразу нову свічку додають зліва направо, а запалюють від додаткового світильника – шамаша. Ханукію ставлять на підвіконня. Вважається, що світло розганяє зло. В Хануку потрібно допомагати нужденним матеріально, щоб вони могли відзначити це свято.

Під час свята забороняється постити. Зазвичай євреї влаштовують пишні застілля з великою кількістю ласощів.

На столі часто можна побачити пончики із фруктами або шоколадом, які посипають цукровою пудрою, а також смажений хліб із часником.

Під час Хануки всі діти відпочивають, а дорослі продовжують працювати. Однак коли горять свічки, жінкам не можна виконувати жодної роботи – таким чином вони висловлюють вдячність Всевишньому за чудо Хануки.