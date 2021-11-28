Ханука – это иудейский праздник света, который в 2021 году начнут отмечать вечером 28 ноября. Празднование будет длиться восемь дней, вплоть до вечера 6 декабря.

История праздника Ханука

В основе праздника лежат события, случившиеся в 175 году до нашей эры. Тогда территория современного Израиля оказалась во власти сирийского царя Антиоха, который ограничил права евреев.

Он объявил Тору и соблюдение иудейских традиций преступлениями. Также царь переименовал Иерусалим в свою честь, а все сокровища из храмов конфисковал.

Иудейский народ не смог терпеть такого неуважения и поднял восстание. Несмотря на то, что армия евреев уступала в количестве воинов, вооружении и подготовке, за три года им удалось вытеснить войско Антиоха и освободить разграбленный им Иерусалим.

После победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить и освятить Иерусалимский Храм. Там они нашли только один кувшин масла для лампад, которого должно было хватить на день.

Но произошло чудо, благодаря которому огонь горел целых восемь дней. За это время евреи убрали идолов, освятили храм и заготовили новые запасы масла.

Традиции Хануки

Во все дни Хануки евреи зажигают свечи и ставят их в специальный подсвечник – ханукию. Количество свечей зависит от дня праздника: в первый день горит одна свеча, во второй — две, в третий — три.

Каждый раз новую свечу добавляют слева направо, а зажигают от дополнительного светильника – шамаша. Ханукию ставят на подоконник. Считается, что свет разгоняет зло. В Хануку нужно помогать нуждающимся материально, чтобы они могли отметить этот праздник.

Во время праздника запрещается поститься. Обычно евреи устраивают пышные застолья с большим количеством лакомств.

На столе часто можно увидеть пончики с фруктами или шоколадом, которые посыпают сахарной пудрой, а также жареный хлеб с чесноком.

Во время Хануки все дети отдыхают, а взрослые продолжают работать. Но во время горения свечей женщинам нельзя выполнять какую-либо работу — таким образом они выражают благодарность Всевышнему за чудо Хануки.