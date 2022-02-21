2022 року 21 лютого День жіночого щастя відзначають усі жінки світу. Це свято з’явилося не просто так. Адже ще недавно жінки були не на рівних із чоловіками. Проте за останні сто років ситуація кардинально змінилася. Хоч до ідеалу нам ще далеко, але жінки не збираються зупинятися.

Важливо зазначити, що особливу увагу будується не тільки на жіночій солідарності, а й з боку чоловіків. Саме тому жінки святкують стільки теплих та святкових дат. У День жіночого щастя кожен отримує чудову нагоду, щоб привітати рідних та близьких із їхнім заслуженим святом.

А з цим вам допоможуть Факти ICTV, які зібрали найкращі СМС-вітання з День жіночого щастя.

З Днем жіночого щастя! Бажаю бути щасливою, радіти життю, насолоджуватися кожною хвилиною, мріяти, завжди мати вірних, надійних друзів і, головне, любити і бути коханою. Залишайся завжди такою молодою, світлою, доброю, веселою і радісною!

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З Днем жіночого щастя! Бажаю, щоб з кожним сходом сонця ще одна задумана Тобою мрія здійснювалася. І нехай нескінченним буде запас бажань, але кожне з них – заповітним.

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Хай доля збереже тебе

Від зла, від бід, від негараздів

Нехай в душі твоїй дзвенить,

Як пісня жайворонка, щастя.

Нехай здоров’я не підводить,

У хаті чуються веселощі,

І тільки радість, а не смуток

Тобі даруємо в – прибуток!

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Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш жіночий день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!