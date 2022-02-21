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Пусть судьба сбережет тебя: поздравление с Днем женского счастья в СМС

21 февраля 2022, 07:45
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Пусть судьба сбережет тебя: поздравление с Днем женского счастья в СМС
Источник: Unsplash

В 2022 году 21 февраля День женского счастья отмечают все женщины мира. Этот праздник появился не спроста. Ведь еще недавно женщины были не на равных с мужчинами. Однако за последние сто лет ситуация кардинально поменялась. Хоть до идеала нам еще далеко, но женщины и не собираются останавливаться.

Важно отметить, что повышенное внимание строится не только на женской солидарности, но и со стороны мужчин. Именно поэтому женщины празднуют столько теплых и праздничных дат. В День женского счастья каждый получают прекрасную возможность, чтобы поздравить родных и близких с их заслуженным праздником.

А с этим вам помогут Факты ICTV, которые собрали лучшие СМС поздравления с День женского счастья.

От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А еще улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!

*****

Счастье — это вспышка в сердце,
Это песня для души.
В праздник этот необычный
Счастью дверь открой и ты.
Видеть я добро желаю
Даже в самых мелочах,
От души я поздравляю,
Счастья вам, чтоб просто ах!

*****

Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья – для тебя!

*****

От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А еще улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!

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