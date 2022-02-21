В 2022 году 21 февраля День женского счастья отмечают все женщины мира. Этот праздник появился не спроста. Ведь еще недавно женщины были не на равных с мужчинами. Однако за последние сто лет ситуация кардинально поменялась. Хоть до идеала нам еще далеко, но женщины и не собираются останавливаться.
Важно отметить, что повышенное внимание строится не только на женской солидарности, но и со стороны мужчин. Именно поэтому женщины празднуют столько теплых и праздничных дат. В День женского счастья каждый получают прекрасную возможность, чтобы поздравить родных и близких с их заслуженным праздником.
А с этим вам помогут Факты ICTV, которые собрали лучшие СМС поздравления с День женского счастья.
От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А еще улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!
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Счастье — это вспышка в сердце,
Это песня для души.
В праздник этот необычный
Счастью дверь открой и ты.
Видеть я добро желаю
Даже в самых мелочах,
От души я поздравляю,
Счастья вам, чтоб просто ах!
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Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья – для тебя!
*****
От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А еще улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!