В 2022 году 21 февраля День женского счастья отмечают все женщины мира. Этот праздник появился не спроста. Ведь еще недавно женщины были не на равных с мужчинами. Однако за последние сто лет ситуация кардинально поменялась. Хоть до идеала нам еще далеко, но женщины и не собираются останавливаться.

Важно отметить, что повышенное внимание строится не только на женской солидарности, но и со стороны мужчин. Именно поэтому женщины празднуют столько теплых и праздничных дат. В День женского счастья каждый получают прекрасную возможность, чтобы поздравить родных и близких с их заслуженным праздником.

А с этим вам помогут Факты ICTV, которые собрали лучшие СМС поздравления с День женского счастья.

От души с днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А еще улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!

*****

Счастье — это вспышка в сердце,

Это песня для души.

В праздник этот необычный

Счастью дверь открой и ты.

Видеть я добро желаю

Даже в самых мелочах,

От души я поздравляю,

Счастья вам, чтоб просто ах!

*****

Почаще близким улыбайся,

Тепло души дари любя!

Веселой, яркой оставайся!

Все краски счастья – для тебя!

*****

От души с днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А еще улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!