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Яке свято 18 січня 2022

17 Січня 2022, 17:40
Анастасія Дячкіна
Яке свято 18 січня 2022

Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. За церковним календарем українці відзначають Водохресний Святвечір, в народі відомий як Голодна кутя.

Саме цього дня проводяться головні приготування до Водохреща.

Хто святкує іменини 18 січня 2022: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.

Народні прикмети на 18 січня 2022

  • Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.
  • Який є погода 18 січня, такою вона буде і на Масляницю.
  • Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то вона буде розважливою і спокійною, небагатослівною.
  • Сильна хуртовина – до хорошого урожаю.
  • Повний місяць цього дня віщує розлив річок навесні.

Що не можна робити 18 січня 2022:

  • не можна лаятися;
  • не можна порушувати піст;
  • не можна вживати алкоголь;
  • не можна ставити на стіл парну кількість страв.
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Календар , Свято
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