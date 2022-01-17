17 Січня 2022, 17:40 Анастасія Дячкіна

Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. За церковним календарем українці відзначають Водохресний Святвечір, в народі відомий як Голодна кутя. Саме цього дня проводяться головні приготування до Водохреща. Хто святкує іменини 18 січня 2022: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома. Народні прикмети на 18 січня 2022 Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.

Який є погода 18 січня, такою вона буде і на Масляницю.

Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то вона буде розважливою і спокійною, небагатослівною.

Сильна хуртовина – до хорошого урожаю.

Повний місяць цього дня віщує розлив річок навесні. Що не можна робити 18 січня 2022: не можна лаятися;

не можна порушувати піст;

не можна вживати алкоголь;

не можна ставити на стіл парну кількість страв. Читайте також: Різдво та Тетянин день: календар свят на січень 2022 Читайте: Яке свято 19 січня

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