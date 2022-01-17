Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. За церковним календарем українці відзначають Водохресний Святвечір, в народі відомий як Голодна кутя.
Саме цього дня проводяться головні приготування до Водохреща.
Хто святкує іменини 18 січня 2022: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.
Народні прикмети на 18 січня 2022
- Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.
- Який є погода 18 січня, такою вона буде і на Масляницю.
- Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то вона буде розважливою і спокійною, небагатослівною.
- Сильна хуртовина – до хорошого урожаю.
- Повний місяць цього дня віщує розлив річок навесні.
Що не можна робити 18 січня 2022:
- не можна лаятися;
- не можна порушувати піст;
- не можна вживати алкоголь;
- не можна ставити на стіл парну кількість страв.
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