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Какой праздник 18 января 2022

17 января 2022, 17:40
Анастасія Дячкіна
Какой праздник 18 января 2022

Дата 18 января вошла в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками. За церковным календерем, украинцы отмечают Крещенский Сочельник, в народе известный как Голодная кутья.

Именно в этот день проводятся главные приготовления к Крещению.

Кто празднует именины 18 сентября 2022: Григорий, Роман, Аполлинарий, Феона, Полина, Михаил, Фома.

Народные приметы на 18 января 2022

  • Если на Голодную кутью идет снег идет — жди хорошего урожая зерновых культур.
  • Какой будет погода 18 января, такой она будет и на Масленицу.
  • Если человек родился в Крещенский Сочельник, то он будет рассудительным и спокойным, немногословным.
  • Сильная метель — к хорошему урожая.
  • Полнолуние в этот день предсказывает разлив рек весной.

Что нельзя делать 18 января 2022:

  • нельзя ругаться;
  • нельзя нарушать пост;
  • нельзя употреблять алкоголь;
  • нельзя ставить на стол четное количество блюд.
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Календарь , Праздник
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