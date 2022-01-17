Дата 18 января вошла в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками. За церковным календерем, украинцы отмечают Крещенский Сочельник, в народе известный как Голодная кутья.

Именно в этот день проводятся главные приготовления к Крещению.

Кто празднует именины 18 сентября 2022: Григорий, Роман, Аполлинарий, Феона, Полина, Михаил, Фома.

Народные приметы на 18 января 2022

Если на Голодную кутью идет снег идет — жди хорошего урожая зерновых культур.

Какой будет погода 18 января, такой она будет и на Масленицу.

Если человек родился в Крещенский Сочельник, то он будет рассудительным и спокойным, немногословным.

Сильная метель — к хорошему урожая.

Полнолуние в этот день предсказывает разлив рек весной.

Что нельзя делать 18 января 2022:

нельзя ругаться;

нельзя нарушать пост;

нельзя употреблять алкоголь;

нельзя ставить на стол четное количество блюд.

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