Дата 18 января вошла в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками. За церковным календерем, украинцы отмечают Крещенский Сочельник, в народе известный как Голодная кутья.
Именно в этот день проводятся главные приготовления к Крещению.
Кто празднует именины 18 сентября 2022: Григорий, Роман, Аполлинарий, Феона, Полина, Михаил, Фома.
Народные приметы на 18 января 2022
- Если на Голодную кутью идет снег идет — жди хорошего урожая зерновых культур.
- Какой будет погода 18 января, такой она будет и на Масленицу.
- Если человек родился в Крещенский Сочельник, то он будет рассудительным и спокойным, немногословным.
- Сильная метель — к хорошему урожая.
- Полнолуние в этот день предсказывает разлив рек весной.
Что нельзя делать 18 января 2022:
- нельзя ругаться;
- нельзя нарушать пост;
- нельзя употреблять алкоголь;
- нельзя ставить на стол четное количество блюд.
Читайте: Какой праздник 19 января