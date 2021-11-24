Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають День еволюції. Дата свята встановлена на честь публікації книги Чарльза Дарвіна Походження видів.
Вперше День еволюції виник у 1990-х роках, проте офіційно його запровадили в 2001 році.
Також сьогодні, 24 листопада, православні віряни згадують ченця Теодора Студита. Він був видатним святим часів боротьби з єрессю іконоборства.
Візантійський монах навчав єретиків поклонятися іконам, а його богословські труди використовували ченці Києво-Печерського монастиря.
Усе своє життя Теодор присвятив вірі в Бога, незважаючи на численні посилання, тортури та переслідування.
Іменини 24 листопада
День ангела 24 листопада святкують Федір, Максим, Вікентій, Степан, Євгеній, Віктор.
Традиції і прикмети на 24 листопада
24 листопада на Теодора Студита зазвичай завжди була прохолодна та часом морозна погода.
- Теодор Студит землю студить.
- Якщо 24 листопада на Теодора погода тепла, то вся зима буде теплою, якщо ж холодна – вся зима буде холодною.
- Вітри на Теодора завжди прохолодні.
Що не можна робити сьогодні, 24 листопада
- Якщо не помолитися преподобному Теодору Студиту – можуть з’явитися шлункові хвороби.
- Ходити на цвинтар.
Також у цей день:
- 1859 – Чарльз Дарвін публікує свою книгу Походження видів. Перше видання книги розходиться за день.
- 1961 – Декларація Генеральної Асамблеї ООН про заборону застосування ядерної зброї.
- 1963 – під час перевезення в іншу в’язницю отримав смертельне поранення Лі Харві Освальд, єдиний підозрюваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді.
- 1971 – Ді Бі Купер захопив літак Boeing 727 компанії Northwest Airlines.