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День еволюції та Теодора Студита: яке свято сьогодні, 24 листопада

24 Листопада 2021, 09:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
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Джерело: Pexels

Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають День еволюції. Дата свята встановлена ​​на честь публікації книги Чарльза Дарвіна Походження видів.

Вперше День еволюції виник у 1990-х роках, проте офіційно його запровадили в 2001 році.

Також сьогодні, 24 листопада, православні віряни згадують ченця Теодора Студита. Він був видатним святим часів боротьби з єрессю іконоборства.

Візантійський монах навчав єретиків поклонятися іконам, а його богословські труди використовували ченці Києво-Печерського монастиря.

Усе своє життя Теодор присвятив вірі в Бога, незважаючи на численні посилання, тортури та переслідування.

Іменини 24 листопада

День ангела 24 листопада святкують Федір, Максим, Вікентій, Степан, Євгеній, Віктор.

Традиції і прикмети на 24 листопада

24 листопада на Теодора Студита зазвичай завжди була прохолодна та часом морозна погода.

  • Теодор Студит землю студить.
  • Якщо 24 листопада на Теодора погода тепла, то вся зима буде теплою, якщо ж холодна – вся зима буде холодною.
  • Вітри на Теодора завжди прохолодні.

Що не можна робити сьогодні, 24 листопада

  • Якщо не помолитися преподобному Теодору Студиту – можуть з’явитися шлункові хвороби.
  • Ходити на цвинтар.

Також у цей день:

  • 1859 – Чарльз Дарвін публікує свою книгу Походження видів. Перше видання книги розходиться за день.
  • 1961 – Декларація Генеральної Асамблеї ООН про заборону застосування ядерної зброї.
  • 1963 – під час перевезення в іншу в’язницю отримав смертельне поранення Лі Харві Освальд, єдиний підозрюваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді.
  • 1971 – Ді Бі Купер захопив літак Boeing 727 компанії Northwest Airlines.
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релігійне свято , Свята
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