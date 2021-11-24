Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають День еволюції. Дата свята встановлена ​​на честь публікації книги Чарльза Дарвіна Походження видів.

Вперше День еволюції виник у 1990-х роках, проте офіційно його запровадили в 2001 році.

Також сьогодні, 24 листопада, православні віряни згадують ченця Теодора Студита. Він був видатним святим часів боротьби з єрессю іконоборства.

Візантійський монах навчав єретиків поклонятися іконам, а його богословські труди використовували ченці Києво-Печерського монастиря.

Усе своє життя Теодор присвятив вірі в Бога, незважаючи на численні посилання, тортури та переслідування.

Іменини 24 листопада

День ангела 24 листопада святкують Федір, Максим, Вікентій, Степан, Євгеній, Віктор.

Традиції і прикмети на 24 листопада

24 листопада на Теодора Студита зазвичай завжди була прохолодна та часом морозна погода.

Теодор Студит землю студить.

Якщо 24 листопада на Теодора погода тепла, то вся зима буде теплою, якщо ж холодна – вся зима буде холодною.

Вітри на Теодора завжди прохолодні.

Що не можна робити сьогодні, 24 листопада

Якщо не помолитися преподобному Теодору Студиту – можуть з’явитися шлункові хвороби.

Ходити на цвинтар.

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