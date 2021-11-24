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День эволюции и Феодора Студита: какой праздник сегодня, 24 ноября

24 ноября 2021, 09:32
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
календарь октябрь
Источник: Pexels

Сегодня, 24 ноября, в мире отмечают День эволюции. Дата праздника установлена в честь публикации книги Чарльза Дарвина Происхождение видов.

Впервые День эволюции возник в 1990-х годах, однако официально его ввели в 2001 году.

Также сегодня, 24 ноября, православные верующие вспоминают монаха Феодора Студита. Он был выдающимся святым времен борьбы с ересью иконоборчества.

Византийский монах учил еретиков поклоняться иконам, а его богословские труды использовали монахи Киево-Печерского монастыря.

Всю свою жизнь Федор посвятил вере в Бога, несмотря на многочисленные ссылки, пытки и преследования.

Именины 24 ноября

День ангела 24 ноября празднуют Федор, Максим, Викентий, Степан, Евгений, Виктор.

Традиции и приметы на 24 ноября

Погода 24 ноября на Федора Студита обычно была прохладной и временами морозная.

  • Федор Студит землю студит.
  • Если 24 ноября Федора погода теплая, то вся зима будет теплой, если же холодная — вся зима будет холодной.
  • Ветры на Федора всегда прохладные.

Что нельзя делать сегодня, 24 ноября

  • Если не помолиться преподобному Феодор Студит — могут появиться желудочные болезни.
  • Ходить на кладбище.

Также в этот день:

  • 1859 — Чарльз Дарвин публикует свою книгу Происхождение видов. Первое издание книги расходится за один день.
  • 1961 — Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия.
  • 1963 — при перевозке в другую тюрьму получил смертельное ранение Ли Харви Освальд, единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди.
  • 1971 — Ди Би Купер захватил самолёт Boeing 727 компании Northwest Airlines.
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