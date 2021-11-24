Сегодня, 24 ноября, в мире отмечают День эволюции. Дата праздника установлена в честь публикации книги Чарльза Дарвина Происхождение видов.
Впервые День эволюции возник в 1990-х годах, однако официально его ввели в 2001 году.
Также сегодня, 24 ноября, православные верующие вспоминают монаха Феодора Студита. Он был выдающимся святым времен борьбы с ересью иконоборчества.
Византийский монах учил еретиков поклоняться иконам, а его богословские труды использовали монахи Киево-Печерского монастыря.
Всю свою жизнь Федор посвятил вере в Бога, несмотря на многочисленные ссылки, пытки и преследования.
Именины 24 ноября
День ангела 24 ноября празднуют Федор, Максим, Викентий, Степан, Евгений, Виктор.
Традиции и приметы на 24 ноября
Погода 24 ноября на Федора Студита обычно была прохладной и временами морозная.
- Федор Студит землю студит.
- Если 24 ноября Федора погода теплая, то вся зима будет теплой, если же холодная — вся зима будет холодной.
- Ветры на Федора всегда прохладные.
Что нельзя делать сегодня, 24 ноября
- Если не помолиться преподобному Феодор Студит — могут появиться желудочные болезни.
- Ходить на кладбище.
Также в этот день:
- 1859 — Чарльз Дарвин публикует свою книгу Происхождение видов. Первое издание книги расходится за один день.
- 1961 — Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия.
- 1963 — при перевозке в другую тюрьму получил смертельное ранение Ли Харви Освальд, единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди.
- 1971 — Ди Би Купер захватил самолёт Boeing 727 компании Northwest Airlines.