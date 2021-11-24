Сегодня, 24 ноября, в мире отмечают День эволюции. Дата праздника установлена в честь публикации книги Чарльза Дарвина Происхождение видов.

Впервые День эволюции возник в 1990-х годах, однако официально его ввели в 2001 году.

Также сегодня, 24 ноября, православные верующие вспоминают монаха Феодора Студита. Он был выдающимся святым времен борьбы с ересью иконоборчества.

Византийский монах учил еретиков поклоняться иконам, а его богословские труды использовали монахи Киево-Печерского монастыря.

Всю свою жизнь Федор посвятил вере в Бога, несмотря на многочисленные ссылки, пытки и преследования.

Именины 24 ноября

День ангела 24 ноября празднуют Федор, Максим, Викентий, Степан, Евгений, Виктор.

Традиции и приметы на 24 ноября

Погода 24 ноября на Федора Студита обычно была прохладной и временами морозная.

Федор Студит землю студит.

Если 24 ноября Федора погода теплая, то вся зима будет теплой, если же холодная — вся зима будет холодной.

Ветры на Федора всегда прохладные.

Что нельзя делать сегодня, 24 ноября

Если не помолиться преподобному Феодор Студит — могут появиться желудочные болезни.

Ходить на кладбище.

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