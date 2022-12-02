С началом зимы начинается подготовка к новогодним праздникам. Однако в этом году возникает множество вопросов, которые вызывают угрызения совести у многих украинцев.

Например, целесообразно ли праздновать Новый год, когда в стране – война. И пора ли ставить дома елку на Новый год, когда ситуация с энергетикой – критическая.

О том, как поставить дома елку, чтобы она была максимально экономна в плане света – читайте в материале Фактов ICTV.

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Надо ли ставить дома елку на Новый год

Рассмотрим ситуацию с главной елкой страны. Тема ее установки в столице подняла немало шума в свое время. Горожане даже создавали петицию, в которой призывали не устанавливать главную елку во время войны.

Однако мэр города Виталий Кличко отклонил обращение, заявив, что главную елку страны таки установят.

Аргументировал он это тем, что отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть.

Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество.

Если вы хотите и в этом году ощущать атмосферу праздника в своем доме, однако вас корит совесть, можно поставить елку, которая не потребляет свет, но будет радовать глаз.

Для этого воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

в первую очередь, обратите внимание на то, какой у вас будет елка: искусственной или живой;

после этого нужно купить игрушки;

а затем – приобрести гирлянду, которая работает на батарейках (именно так вы уменьшите использование электроэнергии).

Какую выбрать елку: живую или искусственную

Если хотите чувствовать запах хвои и наслаждаться пухлыми веточками живой, то лучшим вариантом станет елка в горшке.

Это – самый экологический вариант, потому что искусственная производит углеродный след (не такая эко, как о ней говорят).

Однако живую елку в горшке придется после праздников пересадить в землю.

Если вы не хотите этим заниматься, покупайте живую, небольшую елку, но легально срубленную.

Однако если вы не хочете пылесосить квартиру каждый день, и вам не важно, то покупайте декоративную елку, которая прослужит еще много лет.

Преимущества живой елки

внешний вид чаще всего лучше, чем у искусственной;

подвергается переработке;

запах;

атмосфера;

она дешевле декоративной.

Преимущества искусственной елки