Дитячі костюми на Хеловін 2021 – 10 образів

Хеловін – це свято не лише для дорослих, але й для дітей. Адже вони теж не проти перевтілитися у свого улюбленого персонажа та стати частиною свята.

Тому Факти ICTV розкажуть вам, який костюм підібрати для дітей на Хеловін 2021.

10 дитячих костюмів на Хеловін 2021

Мрець

Костюм мерця ми легко можемо знайти у будь-якому магазині. Або ж зробити його самостійно. Для цього нам потрібні чорні штани та кофта. Кістки вирізаємо з білого картону та пришиваємо.

Можна також ще нанести грим або купити маску. І ось дитина радо зустрічає Хеловін в образі мерця.

Привид

Це найпростіший костюм, який можна зробити вдома за кілька хвилин. Беремо білу тканину, вирізаємо дірочки для очей та рота. Костюм привида готовий.

Відьма

Темна сукня та гострий відьомський капелюх – традиційний одяг чаклунки. А аксесуаром та транспортом для неї служить мітла.

Чортик

В житті діти теж інколи ще ті чортенята! Але як же одягнути їх у цей образ на Хеловін? Достатньо мати сукню, штани чи кофту червоного та чорного кольорів.

На завершення додаємо ріжки, які можна купити ледь не на кожному розі. А також за бажанням можемо зробити їм чортівські вила.

Мумія

О, святі фараони! Швидше закуповуємо бинти в аптеці або ріжемо тканини. Обмотуємо усім цим ваше дитя та радіємо тому, яка із нього вийшла прекрасна мумія.

Королева

Ну, хто б не хотів хоча б раз побувати у ролі короля чи королеви? Гарна сукня, миленькі туфельки, зачіска та корона зроблять із вашої дитини найвеличнішого монарха. Як мінімум у колі родини на Хеловін 2021.

Янгол

Попри неслухняність діти просто диво. Світлий одяг, крила та німб зможуть створити образ янгола неповторним.

Вампір

Не тільки ж дорослим бути вампірами на хеловінській вечірці. У цей образ прагнуть перевтілитися і діти.

Штани, сорочка, плащ та штучні зуби з макіяжем дозволять вашому чаду дати фору навіть графу Дракулі.

Леді Баг

Улюблениця мільйонів дітлахів по всьому світу – Леді Баг. Вона бореться зі злом та живе звичайним підлітковим життям.

Хто б не хотів побувати на її місці? Для цього нам потрібен лише червоний комбінезон у чорну цяточку. А також не забудьте про маску. Адже нечасто герої приховують своє обличчя.

Супергерой

Можна перевтілити дитину й у звичайного супергероя. Для цього потрібні лиш його традиційні атрибути – плащ та маска.

Хеловін 2021

Хеловін щороку відзначають 31 жовтня. У цей день заведено прикрашати приміщення декораціями у вигляді павуків та їх павутини, а також гарбузами, на яких вирізані обличчя.

Люди влаштовують вечірки та переодягаються у містичних персонажів. А діти ходять оселями та отримують у подарунок солодощі.