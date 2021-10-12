Детские костюмы на Хэллоуин 2021 — 10 образов

Хэллоуин — это праздник не только для взрослых, но и для детей. Ведь они тоже не прочь перевоплотиться в своего любимого персонажа и стать частью праздника.

Поэтому Факты ICTV расскажут вам, какой костюм подобрать для детей на Хэллоуин 2021.

10 детских костюмов на Хэллоуин 2021

Мертвец

Костюм мертвеца мы легко можем найти в любом магазине. Или же сделать его самостоятельно. Для этого нам нужны черные брюки и кофта. Кости вырезаем из белого картона и пришиваем.

Можно еще нанести грим или купить маску. И вот ребенок радостно встречает Хэллоуин в образе мертвеца.

Призрак

Это самый простой костюм, который можно сделать дома за несколько минут. Берем белую ткань, вырезаем дырочки для глаз и рта. Костюм призрака готов.

Ведьма

Темное платье и острая ведьмина шляпа — традиционная одежда колдуньи. А аксессуаром и транспортом для нее служит метла.

Чертик

В жизни дети тоже иногда еще те чертята! Но как же одеть их в этот образ на Хэллоуин? Достаточно иметь платье, брюки или кофту красного и черного цвета.

В завершение добавляем рожки, которые можно купить чуть ли не на каждом углу. А также по желанию можем сделать им чертовы вилы.

Мумия

О, святые фараоны! Скорее закупаем бинты в аптеке или режем ткани. Обматываем всем этим вашего ребенка и радуемся тому, какая из него вышла прекрасная мумия.

Королева

Ну, кто бы не хотел хотя бы раз побывать в роли короля или королевы? Красивое платье, миленькие туфельки, прическа и корона сделают из вашего ребенка величайшего монарха. Как минимум в кругу семьи на Хэллоуин 2021.

Ангел

Несмотря на непослушание, дети просто чудо. Светлая одежда, крылья и нимб смогут сделать образ ангела неповторимым.

Вампир

Не только же взрослым быть вампирами на хеллоуинской вечеринке. В этот образ стремятся перевоплотиться и дети.

Брюки, рубашка, плащ и искусственные зубы с макияжем позволят вашему чаду дать фору даже графу Дракуле.

Леди Баг

Любимица миллионов детей по всему миру — Леди Баг. Она борется со злом и живет обычной подростковой жизнью.

Кто бы не хотел побывать на ее месте? Для этого нам нужен только красный комбинезон в черную точечку. А также не забудьте о маске. Ведь нечасто герои скрывают свое лицо.

Супергерой

Можно превратить ребенка и в обычного супергероя. Для этого нужны лишь его традиционные атрибуты — плащ и маска.

Хэллоуин 2021

Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября. В этот день принято украшать помещение декорациями в виде пауков и их паутины, а также тыквами, на которых вырезаны лица.

Люди устраивают вечеринки и переодеваются в мистических персонажей. А дети ходят по домам и получают в подарок сладости.