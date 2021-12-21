Днем зимового сонцестояння у 2021 році є 21 грудня. Саме цієї доби ніч найдовша. Колись германські народи в цей день святкували Йоль, проте свято викорінилося християнством та “злилося” з Різдвом.
Які існують прикмети на день зимового сонцестояння та що не можна робити, дізнавайтеся в матеріалі.
День зимового сонцестояння: прикмети
- Якщо в цей день сніжитиме, літо буде сповнене дощів.
- Вважається, що 31 грудня погода буде такою ж, як у день сонцестояння.
- Іній на деревах та землі віщує чудовий врожай пшениці та інших зернових культур.
- Дощова погода вказує на багато дощів навесні.
- Якщо бажаєте гарний врожай яблук та груш, потрібно йти трясти плодові дерева.
- Безвітряна морозна погода — до сніжної, але не дуже лютої зими.
Що не можна робити в день зимового сонцестояння
У цей день не можна робити нічого поганого ані іншим людям, ані собі.
Не можна сваритися та влаштовувати гучні скандали.
Не можна скупитися; вважається, що щедрим людям усе добро повернеться вдвічі.
Перед зимовим сонцестоянням потрібно провести генеральне прибирання, щоб зустріти цей день у чистому будинку.
Рекомендується не вживати алкогольні напої та жирну їжу.
Не можна залишатися наодинці, потрібно провести день в оточенні близьких людей.