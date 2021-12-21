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День зимового сонцестояння 2021: прикмети та що не можна робити

21 Грудня 2021, 08:01
Олександра Бабенко редакторка розділу Lifestyle
День зимового сонцестояння 2021: прикмети та що не можна робити

Днем зимового сонцестояння у 2021 році є 21 грудня. Саме цієї доби ніч найдовша. Колись германські народи в цей день святкували Йоль, проте свято викорінилося християнством та “злилося” з Різдвом.

Які існують прикмети на день зимового сонцестояння та що не можна робити, дізнавайтеся в матеріалі.

День зимового сонцестояння: прикмети

  • Якщо в цей день сніжитиме, літо буде сповнене дощів.
  • Вважається, що 31 грудня погода буде такою ж, як у день сонцестояння.
  • Іній на деревах та землі віщує чудовий врожай пшениці та інших зернових культур.
  • Дощова погода вказує на багато дощів навесні.
  • Якщо бажаєте гарний врожай яблук та груш, потрібно йти трясти плодові дерева.
  • Безвітряна морозна погода — до сніжної, але не дуже лютої зими.

Що не можна робити в день зимового сонцестояння

У цей день не можна робити нічого поганого ані іншим людям, ані собі.

Не можна сваритися та влаштовувати гучні скандали.

Не можна скупитися; вважається, що щедрим людям усе добро повернеться вдвічі.

Перед зимовим сонцестоянням потрібно провести генеральне прибирання, щоб зустріти цей день у чистому будинку.

Рекомендується не вживати алкогольні напої та жирну їжу.

Не можна залишатися наодинці, потрібно провести день в оточенні близьких людей.

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