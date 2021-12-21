Днем зимового сонцестояння у 2021 році є 21 грудня. Саме цієї доби ніч найдовша. Колись германські народи в цей день святкували Йоль, проте свято викорінилося християнством та “злилося” з Різдвом.

Які існують прикмети на день зимового сонцестояння та що не можна робити, дізнавайтеся в матеріалі.

День зимового сонцестояння: прикмети

Якщо в цей день сніжитиме, літо буде сповнене дощів.

Вважається, що 31 грудня погода буде такою ж, як у день сонцестояння.

Іній на деревах та землі віщує чудовий врожай пшениці та інших зернових культур.

Дощова погода вказує на багато дощів навесні.

Якщо бажаєте гарний врожай яблук та груш, потрібно йти трясти плодові дерева.

Безвітряна морозна погода — до сніжної, але не дуже лютої зими.

Що не можна робити в день зимового сонцестояння

У цей день не можна робити нічого поганого ані іншим людям, ані собі.

Не можна сваритися та влаштовувати гучні скандали.

Не можна скупитися; вважається, що щедрим людям усе добро повернеться вдвічі.

Перед зимовим сонцестоянням потрібно провести генеральне прибирання, щоб зустріти цей день у чистому будинку.

Рекомендується не вживати алкогольні напої та жирну їжу.

Не можна залишатися наодинці, потрібно провести день в оточенні близьких людей.