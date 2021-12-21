Днем зимнего солнцестояния в 2021 году считается 21 декабря. Ночь в эти сутки — самая длинная в году. Раньше германские народы в этот день праздновали Йоль, однако праздник искоренился христианством и “слился” с Рождеством.
Какие приметы существуют на день зимнего солнцестояния и что нельзя делать, узнайте в материале.
День зимнего солнцестояния: приметы
- Если в этот день снегопад, то летом будет много дождей.
- Считается, что 31 декабря погода будет такой же, как в день солнцестояния.
- Иней на деревьях и земле предвещает хороший урожай пшеницы и других зерновых культур.
- Дождливая погода указывает на большое количество дождей весной.
- Если хотите хороший урожай яблок и груш, нужно идти трясти плодовые деревья.
- Безветренная морозная погода — к снежной, но не очень лютой зиме.
Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния
В этот день нельзя делать ничего плохого ни другим людям, ни себе.
Нельзя ругаться и устраивать громкие скандалы.
Нельзя жадничать; считается, что не алчным людям все добро вернется вдвойне.
Перед зимним солнцестоянием нужно провести генеральную уборку, чтобы встретить этот день в чистом доме.
Рекомендуется не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.
Нельзя оставаться наедине, нужно провести день в окружении близких людей.