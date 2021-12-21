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День зимнего солнцестояния 2021: приметы и что нельзя делать

21 декабря 2021, 08:01
Александра Бабенко редактор раздела Lifestyle
День зимнего солнцестояния 2021: приметы и что нельзя делать

Днем зимнего солнцестояния в 2021 году считается 21 декабря. Ночь в эти сутки — самая длинная в году. Раньше германские народы в этот день праздновали Йоль, однако праздник искоренился христианством и “слился” с Рождеством.

Какие приметы существуют на день зимнего солнцестояния и что нельзя делать, узнайте в материале.

День зимнего солнцестояния: приметы

  • Если в этот день снегопад, то летом будет много дождей.
  • Считается, что 31 декабря погода будет такой же, как в день солнцестояния.
  • Иней на деревьях и земле предвещает хороший урожай пшеницы и других зерновых культур.
  • Дождливая погода указывает на большое количество дождей весной.
  • Если хотите хороший урожай яблок и груш, нужно идти трясти плодовые деревья.
  • Безветренная морозная погода — к снежной, но не очень лютой зиме.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В этот день нельзя делать ничего плохого ни другим людям, ни себе.

Нельзя ругаться и устраивать громкие скандалы.

Нельзя жадничать; считается, что не алчным людям все добро вернется вдвойне.

Перед зимним солнцестоянием нужно провести генеральную уборку, чтобы встретить этот день в чистом доме.

Рекомендуется не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.

Нельзя оставаться наедине, нужно провести день в окружении близких людей.

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