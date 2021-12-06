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День Збройних сил України та святого Митрофана: яке свято 6 грудня

6 Грудня 2021, 09:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День Збройних сил України та святого Митрофана: яке свято 6 грудня

Сьогодні, 6 грудня, в Україні святкують День Збройних Сил. Саме цієї дати в 1991 році було ухвалено відповідний закон.

Уже в 1993 році 6 грудня з’явилося в офіційному календарі свят. Відтоді у цей день вітають військових, які служать у лавах сухопутних, повітряних, військово-морських, десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій.

За церковним календарем, 6 грудня вшановують пам’ять святого Митрофана. Він був єпископом, займався будівництвом нових храмів і намагався зміцнити позиції церкви.

Католики сьогодні вшановують пам’ять святого Миколая, покровителя дітей та мандрівників. У Європі різдвяні свята розпочинаються саме з цього дня.

Також у цей день у всьому світі відзначають День народження Санта-Клауса та День народження мікрохвильової печі.

День ангела 6 грудня

Іменини 6 грудня святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Макар, Микола, Ганна, Тетяна.

Народні прикмети на 6 грудня:

  • Якщо в цей день сонячно і тепло, то і червень теплим буде.
  • Якщо місяць на небі ясний, то буде холодно.
  • Хмари небом низько пливуть – до похолодання.
  • Якщо наколо місяця є рожеві або тьмяні кільця, то буде сильний мороз.

Що не можна робити 6 грудня:

  • Не можна ображатися на своїх рідних і друзів, оскільки є ризик спровокувати конфлікт.
  • Не можна відмовляти у допомозі.

Також 6 грудня:

  • 1912 – при розкопках в єгипетській Амарні виявлено погруддя Нефертіті.
  • 1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про відокремлення зі складу Росії та отримання статусу незалежної держави.
  • 1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобула незалежність.
  • 1991 – набула чинності Конституція Республіки Болгарія.
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