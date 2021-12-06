Сьогодні, 6 грудня, в Україні святкують День Збройних Сил. Саме цієї дати в 1991 році було ухвалено відповідний закон.
Уже в 1993 році 6 грудня з’явилося в офіційному календарі свят. Відтоді у цей день вітають військових, які служать у лавах сухопутних, повітряних, військово-морських, десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій.
За церковним календарем, 6 грудня вшановують пам’ять святого Митрофана. Він був єпископом, займався будівництвом нових храмів і намагався зміцнити позиції церкви.
Католики сьогодні вшановують пам’ять святого Миколая, покровителя дітей та мандрівників. У Європі різдвяні свята розпочинаються саме з цього дня.
Також у цей день у всьому світі відзначають День народження Санта-Клауса та День народження мікрохвильової печі.
День ангела 6 грудня
Іменини 6 грудня святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Макар, Микола, Ганна, Тетяна.
Народні прикмети на 6 грудня:
- Якщо в цей день сонячно і тепло, то і червень теплим буде.
- Якщо місяць на небі ясний, то буде холодно.
- Хмари небом низько пливуть – до похолодання.
- Якщо наколо місяця є рожеві або тьмяні кільця, то буде сильний мороз.
Що не можна робити 6 грудня:
- Не можна ображатися на своїх рідних і друзів, оскільки є ризик спровокувати конфлікт.
- Не можна відмовляти у допомозі.
Також 6 грудня:
- 1912 – при розкопках в єгипетській Амарні виявлено погруддя Нефертіті.
- 1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про відокремлення зі складу Росії та отримання статусу незалежної держави.
- 1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобула незалежність.
- 1991 – набула чинності Конституція Республіки Болгарія.