Сьогодні, 6 грудня, в Україні святкують День Збройних Сил. Саме цієї дати в 1991 році було ухвалено відповідний закон.

Уже в 1993 році 6 грудня з’явилося в офіційному календарі свят. Відтоді у цей день вітають військових, які служать у лавах сухопутних, повітряних, військово-морських, десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій.

За церковним календарем, 6 грудня вшановують пам’ять святого Митрофана. Він був єпископом, займався будівництвом нових храмів і намагався зміцнити позиції церкви.

Католики сьогодні вшановують пам’ять святого Миколая, покровителя дітей та мандрівників. У Європі різдвяні свята розпочинаються саме з цього дня.

Також у цей день у всьому світі відзначають День народження Санта-Клауса та День народження мікрохвильової печі.

День ангела 6 грудня

Іменини 6 грудня святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Макар, Микола, Ганна, Тетяна.

Народні прикмети на 6 грудня:

Якщо в цей день сонячно і тепло, то і червень теплим буде.

Якщо місяць на небі ясний, то буде холодно.

Хмари небом низько пливуть – до похолодання.

Якщо наколо місяця є рожеві або тьмяні кільця, то буде сильний мороз.

Що не можна робити 6 грудня:

Не можна ображатися на своїх рідних і друзів, оскільки є ризик спровокувати конфлікт.

Не можна відмовляти у допомозі.

Також 6 грудня: