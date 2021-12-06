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День Вооруженных сил Украины и святого Митрофана: какой праздник 6 декабря

6 декабря 2021, 09:19
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
День Вооруженных сил Украины и святого Митрофана: какой праздник 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, в Украине празднуют День Вооруженных сил. Именно в эту дату в 1991 году был принят соответствующий закон.

Уже в 1993 году 6 декабря появилось в официальном календаре праздников. С тех пор в этот день поздравляют военных, которые служат в рядах сухопутных, воздушных, военно-морских, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций.

По церковному календарю, 6 декабря чествуют память святого Митрофана. Он был епископом, занимался строительством новых храмов и пытался укрепить позиции церкви.

Католики сегодня чтят память святого Николая, покровителя детей и путешественников. В Европе рождественские праздники начинаются именно с этого дня.

Также в этот день во всем мире отмечают День рождения Санта-Клауса и День рождения микроволновой печи.

День ангела 6 декабря

Именины 6 декабря празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Владимир, Григорий, Митрофан, Борис, Емельян, Иван, Макар, Николай, Анна, Татьяна.

Народные приметы на 6 декабря:

  • Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь теплым будет.
  • Если луна на небе ясная, то будет холодно.
  • Облака по небу низко плывут — к похолоданию.
  • Если вокруг луны есть розовые или тусклые кольца, то будет сильный мороз.

Что нельзя делать 6 декабря:

  • Нельзя обижаться на своих родных и друзей, поскольку есть риск спровоцировать конфликт.
  • Нельзя отказывать в помощи.

Также 6 декабря:

  • 1912 — при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.
  • 1917 — парламент Финляндии принял решение об отделении из состава России и получении статуса независимого государства.
  • 1921 — подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получила независимость.
  • 1991 — вступила в силу Конституция Республики Болгария.
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