Сегодня, 6 декабря, в Украине празднуют День Вооруженных сил. Именно в эту дату в 1991 году был принят соответствующий закон.
Уже в 1993 году 6 декабря появилось в официальном календаре праздников. С тех пор в этот день поздравляют военных, которые служат в рядах сухопутных, воздушных, военно-морских, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций.
По церковному календарю, 6 декабря чествуют память святого Митрофана. Он был епископом, занимался строительством новых храмов и пытался укрепить позиции церкви.
Католики сегодня чтят память святого Николая, покровителя детей и путешественников. В Европе рождественские праздники начинаются именно с этого дня.
Также в этот день во всем мире отмечают День рождения Санта-Клауса и День рождения микроволновой печи.
День ангела 6 декабря
Именины 6 декабря празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Владимир, Григорий, Митрофан, Борис, Емельян, Иван, Макар, Николай, Анна, Татьяна.
Народные приметы на 6 декабря:
- Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь теплым будет.
- Если луна на небе ясная, то будет холодно.
- Облака по небу низко плывут — к похолоданию.
- Если вокруг луны есть розовые или тусклые кольца, то будет сильный мороз.
Что нельзя делать 6 декабря:
- Нельзя обижаться на своих родных и друзей, поскольку есть риск спровоцировать конфликт.
- Нельзя отказывать в помощи.
Также 6 декабря:
- 1912 — при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.
- 1917 — парламент Финляндии принял решение об отделении из состава России и получении статуса независимого государства.
- 1921 — подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получила независимость.
- 1991 — вступила в силу Конституция Республики Болгария.