Традиційно у березні православна церква відзначає День преподобної мучениці Євдокії. У народі це свято називають День Євдокії, Явдохи.

Наші предки вірили, що саме у цей день починається весна, а імʼя Євдокія асоціювалося із заступництвом земної природи та знаменувало пробудження життєвої сили землі.

Коли відзначають свято Явдохи, що воно означає, а також про заборони та правила читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли День Явдохи 2023 – дата

День преподобної мучениці Євдокії припадає на 1 березня за григоріанським календарем, а за юліанським календарем свято відзначають 14 березня 2023 року.

Раніше наші предки відзначали 1 березня (за новим стилем 14 березня) не лише перший день весни, а й перший день Нового року. Вони вірили, що саме з настанням тепла на землю приходить новий рік. На Явдохи Новий рік відзначали аж до XV століття.

Свято Явдохи: що означає та його історія

За переказами, Євдокія була самарянкою, проживала в фінікійському місті Геліополі. Дівчина була дуже красивою та привабливою, багато років вела розпусний спосіб життя. За легендами, вона заробляла на життя, догоджаючи чоловікам.

В один із днів на її шляху зустрівся монах, який читав уголос святе письмо. Його слова вплинули на Явдоху, тому вона незабаром прийняла хрещення та пішла в монастир. За це Бог нагородив її здатністю воскрешати мертвих.

Євдокія почала допомагати мандрівникам, убогим і сиротам. У священному спокої Євдокія прожила близько 56 років, але до місцевої влади дійшли чутки, що в монастирі приховано величезний скарб, тож місцевий правитель направив воїнів обшукати його.

За легендою, воїни три дні не могли увійти в монастир, адже його захищали божественні сили. Потім на них напав величезний змій, який знищив майже весь загін. За переказами, Євдокія побачила видіння та зрозуміла, що їй судилося вистраждати за Христа. Вона взяла Святі Дари й добровільно віддала себе в руки воїнів.

Невдовзі її стратили через обезголовлення.

У народі дуже шанують Явдоху, адже вірять, що вона приносить на землю весну. Тому це свято здебільшого пов’язане з настанням весни.

Наші предки закликали спеціальними обрядами у дім щастя, добробут і здоров’я. Тому на свято Явдохи заведено співати веснянки (інколи свято Явдохи називають днем веснівки).

Ще Явдоху називають Свистунією, бо вітри у цей день були дуже сильними, аж свистіли. Хоч є версія, що це через пробудження тварин, які ревли та свистіли, віщуючи наближення весни.

Чого не можна робити на Явдохи 2023

14 березня 2023 року не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться. Також не рекомендується вживати алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

Ще не можна лаятися з близькими та вирушати у далеку дорогу (хороших наслідків це не матиме).

Також наші предки вірили, що 14 березня не можна відмовляти у будь-якій допомозі та не варто брехати людям, адже обман швидко розкриють!

А от можна й потрібно робити на Явдохи:

сміливо вирушати на закупи, адже вони будуть вдалими та довго вам слугуватимуть;

щоб захистити себе від пліток і лихослів’я, вважається, що в цей день потрібно читати відповідні молитви, які вбережуть від злих язиків;

на день Явдохи заведено підійматися на пагорби або дах і співати веснянки (це робили жінки та молоді дівчата);

також потрібно пригощати ластівок хлібними крихтами.

У цей день наші предки заносили в будинок талу воду, омивали дітей та самі вмивалися. Люди вірили – якщо вмитися на Явдоху молоком, будеш на обличчя білим і красивим.

Погода на Явдохи 2023 – прикмети

Вважається, що теплий і сонячний день на Євдокію вказував на ранню й теплу весну, а також на щедрий урожай зернових, грибів та овочів.

Також теплий день 14 березня вказував на спекотне літо.

Якщо 14 березня буде дощ та густий туман – отже, можна очікувати на хороший урожай хліба.

Холоди в цей день вважалися несприятливою прикметою: якщо 14 березня зазначалося заморозками, то не треба було очікувати хорошого врожаю гречки, а заметіль у цей день передбачала холодну погоду на весь рік.

Холодна Євдокія вважалася прикметою пізньої та холодної весни.