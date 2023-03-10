Традиционно в марте православная церковь отмечает День преподобной мученицы Евдокии. В народе этот праздник называют День Евдокии, Явдохи.

Наши предки верили, что именно в этот день начинается весна, а имя Евдокия ассоциировалось с покровительством земной природы и знаменовало пробуждение жизненной силы Земли.

Когда отмечают праздник Явдохи, что он означает, а также о запретах и правилах читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда день Явдохи 2023 – дата

День преподобной мученицы Евдокии приходится на 1 марта по григорианскому календарю, а по юлианскому календарю праздник отмечают 14 марта 2023 года.

Ранее наши предки отмечали 1 марта (по новому стилю 14 марта) не только первый день весны, но и первый день Нового года. Они верили, что именно с наступлением тепла на землю приходит Новый год. На Явдохи Новый год отмечали вплоть до XV века.

Праздник Явдохи: что означает и его история

По преданию, Евдокия была самарянкой, проживала в финикийском городе Гелиополе. Девушка была очень красивой и привлекательной, много лет вела развратный образ жизни. По легендам, она зарабатывала на жизнь, угождая мужчинам.

В один из дней на ее пути встретился монах, читавший вслух Священное Писание. Его слова повлияли на Явдоху, поэтому она вскоре приняла крещение и удалилась в монастырь. За это Бог наградил ее способностью воскрешать мертвых.

Евдокия начала помогать путешественникам, нищим и сиротам. В священном покое Евдокия прожила около 56 лет, но до местных властей дошли слухи, что в монастыре скрыто огромное сокровище и местный правитель направил воинов обыскать его.

По легенде, воины три дня не могли войти в монастырь, ведь его защищали божественные силы. Затем на них напал огромный змей, уничтоживший почти весь отряд. По преданию, Евдокия увидела видение и поняла, что ей суждено выстрадать за Христа. Она взяла Святые Дары и добровольно отдала себя в руки воинов.

Вскоре она была казнена через обезглавливание.

В народе очень почитают Явдоху, ведь верят, что она приносит на землю весну. Поэтому этот праздник в основном связан с наступлением весны.

Наши предки призывали специальными обрядами в дом счастья, благосостояния и здоровья. Поэтому на праздник Явдохи принято петь веснушки (иногда праздник Явдохи называют днем весновки).

Еще Явдоху называют Свистуньей, потому что ветры в этот день были очень сильными, аж свистели. Хотя есть версия, что это из-за пробуждения животных, которые ревели и свистели, предвещая приближение весны.

Что нельзя делать на Явдохе 2023

14 марта 2023 года не стоит строить планы на будущее, ведь они не осуществятся. Также не рекомендуется употреблять алкоголь – последствия могут быть плохими.

Еще нельзя ругаться с близкими и отправляться в дальний путь (хороших последствий это не принесет).

Также наши предки верили, что 14 марта нельзя отказывать в любой помощи и не стоит врать людям, ведь обман быстро раскроют!

А вот можно и нужно делать на Явдохе:

смело отправляться за покупками, ведь они будут удачными и долго вам будут служить;

чтобы защитить себя от сплетен и злословия, считается, что в этот день нужно читать соответствующие молитвы, которые уберегут от злых языков;

в день Явдохи принято взбираться на холмы или крышу и петь веснянки (это делали женщины и молодые девушки);

также нужно угощать ласточек хлебными крошками.

В этот день наши предки заносили в дом талую воду, омывали детей и сами умывались. Люди верили – если умыться на Явдоху молоком, будешь на лицо белым и красивым.

Погода на Явдохе 2023 – приметы

Считается, что теплый и солнечный день на Евдокию указывал на раннюю и теплую весну, а также на щедрый урожай зерновых, грибов и овощей.

Также теплый день 14 марта указывал на жаркое лето.

Если 14 марта будет дождь и густой туман – значит, можно ожидать хороший урожай хлеба.

Холода в этот день считались неблагоприятной приметой: если 14 марта были заморозки, то не надо было ожидать хорошего урожая гречихи, а метель в этот день предсказывала холодную погоду на весь год.

Холодная Евдокия считалась приметой поздней и холодной весны.