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День української хустки: історія та суть свята

7 Грудня 2022, 13:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Getty Images

День української хустки в Україні щорічно відзначається 7 грудня. Неофіційне свято у 2022 році припадає на середу.

Історія свята

Ця подія присвячена згуртуванню жінок різних професій, віку та національності. Насамперед це робиться для збереження традицій та автентичності української культури. Примітно, що свято почали відзначати ще 2019 року, тож воно вважається ще новим для нашого побуту.

Зараз дивляться

Так, День української хустки почали святкувати з ініціативи депутата Вінницької обласної ради. Її підтримали громадські діячі та успішні жінки як в Україні, так і в усьому світі.

Так, свято зацікавило цілі країни – участь у 2019 р. взяли і Канада, США, Казахстан, Йорданія, Латвія, Індія та Португалія.

Також разом зі святом запустили і флешмоб, у якому може взяти участь кожен – для цього потрібно зробити селфі чи відео із хусткою. Вже у 2020 році завдяки святу було встановлено національний рекорд – найбільшу кількість жінок у хустках, які опублікували із собою фото чи відео у соцмережах.

Грудень іде повним ходом — незабаром настане Новий Рік 2023, який принесе нам січень. Середина зими підготує нам величезну кількість свят – як національних, так і церковних. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.

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