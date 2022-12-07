День украинского платка: история и суть праздника

День украинского платка в Украине ежегодно отмечается 7 декабря. Неофициальный праздник в 2022 году приходится на среду.

История праздника

Это событие посвящено сплочению женщин разных профессий, возрастов и национальности. В первую очередь это делается для сбережения традиций и аутентичности украинской культуры. Примечательно, что праздник начали отмечать еще в 2019 году, так что он считается еще новым для нашего быта.

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Так, День украинского платка начали праздновать по инициативе депутата Винницкой областной рады. Ее поддержали общественные деятели и успешные женщины как в Украине, так и во всем мире.

Так, праздник заинтересовал целые страны — участие в 2019 приняли и Канада, США, Казахстан, Иордания, Латвия, Индия и Португалия.

Также вместе с праздником запустили и флешмоб, в котором может принять участие каждый — для этого нужно сделать селфи или видео с платком. Уже в 2020 году благодаря празднику был установлен национальный рекорд — самое большое количество женщин в платках, которые опубликовали с собой фото или видео в соцсетях.

Декабрь идет полным ходом — совсем скоро наступит Новый Год 2023, который принесет нам январь. Средина зимы подготовит нам огромное количество праздников — как национальных, так и церковных. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.