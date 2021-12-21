22 грудня в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби та День енергетика. Це професійні свята, які не є не робочими днями, тільки якщо дата не припадає на вихідний день.
Православні віряни сьогодні, 22 грудня, відзначають важливе релігійне свято – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці (День святої Анни).
Згідно з церковними переказами, Анна та Йоаким були праведними. Вони прожили разом понад 50 років, але не мали дітей. Але подружжя постійно молилося і просило у Бога, щоб він подарував їм дитину.
Згодом Анні явився Архангел Гавриїл і повідомив, що у неї буде донька, а пізніше у Назареті народилася Пресвята Діва Марія.
День ангела 22 грудня
Іменини 22 грудня святкують Анатолій, Анна, Василь, Володимир, Степан.
Народні прикмети на 22 грудня:
- Якщо 22 грудня ясне сонце — на Новий рік буде сильний мороз. Якщо хмарно у цей день, а на деревах іній — під Новий рік буде відлига.
- Яка погода до полудня, така зима буде до кінця грудня.
- Яка погода до вечора, такою буде зима аж до початку весни.
- Якщо у цей день йде дощ, то і вся весна буде дощовою.
Що не можна робити 22 грудня:
- Вагітним жінкам протягом дня забороняється братися за будь-яку роботу.
- Не можна прати, шити, прибирати і виконувати будь-яку іншу важку роботу.
- Не можна піднімати гострі предмети, що впали, робити спонтанні покупки і стояти на порозі
Також 22 грудня:
- 1976 – перший пробний політ літака Іл-86.
- 1992 – катастрофа Boeing 727 під Тріполі. Загинуло 157 людей.
- 2007 – французька ракета-носій Ariane 5 вивела на орбіту перший в історії африканський супутник.
- 2015 – космічна компанія SpaceX вперше в історії вертикально приземлила перший ступінь ракети-носія Falcon 9.