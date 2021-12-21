22 декабря в Украине отмечают День работников дипломатической службы и День энергетика. Это профессиональные праздники, которые не являются не рабочими днями, только если дата не приходится на выходной день.

Православные верующие сегодня, 22 декабря, отмечают важный религиозный праздник — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы (День святой Анны). Считается, что именно в этот день произошло непорочное зачатие Девы Марии — матери Иисуса Христа.

Согласно церковному преданию, Анна и Иоаким были праведными. Они прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. Супруги постоянно молились и просили у Бога, чтобы он подарил им ребенка.

Впоследствии Анне явился Архангел Гавриил и сообщил, что у нее будет дочь, а позже в Назарете родилась Пресвятая Дева Мария.

День ангела 22 декабря

Именины 22 декабря отмечают Анатолий, Анна, Василий, Владимир, Степан.

Народные приметы на 22 декабря:

Если 22 декабря ясное солнце — на Новый год будет сильный мороз. Если пасмурно в этот день и на деревьях иней — под Новый год будет оттепель.

Какая погода до полудня, такая зима будет до конца декабря.

Какая погода до вечера, такой будет зима до начала весны.

Если в этот день идет дождь, то и вся весна будет дождливой.

Что нельзя делать 22 декабря:

Беременным женщинам в течение дня запрещается браться за любую работу.

Нельзя стирать, шить, убирать и выполнять любую другую тяжелую работу.

Нельзя поднимать упавшие острые предметы, совершать спонтанные покупки и стоять на пороге.

Также 22 декабря: