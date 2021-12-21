22 декабря в Украине отмечают День работников дипломатической службы и День энергетика. Это профессиональные праздники, которые не являются не рабочими днями, только если дата не приходится на выходной день.
Православные верующие сегодня, 22 декабря, отмечают важный религиозный праздник — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы (День святой Анны). Считается, что именно в этот день произошло непорочное зачатие Девы Марии — матери Иисуса Христа.
Согласно церковному преданию, Анна и Иоаким были праведными. Они прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. Супруги постоянно молились и просили у Бога, чтобы он подарил им ребенка.
Впоследствии Анне явился Архангел Гавриил и сообщил, что у нее будет дочь, а позже в Назарете родилась Пресвятая Дева Мария.
День ангела 22 декабря
Именины 22 декабря отмечают Анатолий, Анна, Василий, Владимир, Степан.
Народные приметы на 22 декабря:
- Если 22 декабря ясное солнце — на Новый год будет сильный мороз. Если пасмурно в этот день и на деревьях иней — под Новый год будет оттепель.
- Какая погода до полудня, такая зима будет до конца декабря.
- Какая погода до вечера, такой будет зима до начала весны.
- Если в этот день идет дождь, то и вся весна будет дождливой.
Что нельзя делать 22 декабря:
- Беременным женщинам в течение дня запрещается браться за любую работу.
- Нельзя стирать, шить, убирать и выполнять любую другую тяжелую работу.
- Нельзя поднимать упавшие острые предметы, совершать спонтанные покупки и стоять на пороге.
Также 22 декабря:
- 1976 — первый пробный полет самолета Ил-86.
- 1992 — катастрофа Boeing 727 под Триполи. Погибли 157 человек.
- 2007 — французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.
- 2015 — космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.