19 грудня християни східного обряду святкують День святого Миколая Чудотворця, який відомий служінням Богу і добрими справами. Про ці добрі справи існують легенди у всіх християнських країнах. Він покровитель моряків і мандрівників.

Цього дня вітає благання святого Миколая. Варто попросити Чудотворця про зцілення, захист, заступництво в дорозі, порятунок від бідності, допомогу в щасливому сімейному житті.

Що не можна робити на День святого Миколая

Вже традиційно вважається, що зустрічати День Святого Миколая не можна з негативними думками — під заборону мають потрапити нецензурна лексика та лихослів’я – як і під час більшості церковних свят. Щоб вся сила свята позитивно вплинула на вас та вашу сім’ю, потрібно очиститись духовно.

Також 19 грудня не рекомендується позичати гроші або залишатися в боржниках до цього дня. Особливу увагу слід приділити чистоті в будинку — це точно приверне добробут вже у 2022 році.

І хоча ножиці — досить корисна річ у господарстві та на кухні, цього дня краще відмовитись від них. Це поширюється й на стрижку.

Важку працю та нетермінові завдання краще відкласти наступного дня, або зробити заздалегідь.

Тим, хто постить, не слід забувати, що 19 грудня діє Великий різдвяний піст.

Відмовляти в милосерді заборонено — Чудотворець Микола всіляко допомагав тим, хто цього потребував. Варто виявити доброту і простягнути руку допомоги, особливо близьким чи знайомим.

Прикмети та ворожіння на День святого Миколая

А рекомендують на День Святого Миколая, насамперед сходити до церкви. Там треба помолитися святому, попросивши у нього щастя, благословення чи успіху для своїх близьких. І, звичайно ж, рано-вранці 19 грудня важливо не забути про подарунки для рідних — дітлахи моментально почнуть перевіряти подушки та взуття на наявність приємних сюрпризів — приємні спогади про дитинство часто ґрунтуються на чаклунстві.

Наші пращури також виконували спеціальні обряди та створювали прикмети, які допомагали передбачити погоду на майбутні холоди. Про прикмети та ворожіння на День святого Миколая дивіться у матеріалі Фактів ICTV.