19 декабря христиане восточного обряда празднуют День святого Николая Чудотворца, который известен служением Богу и добрыми делами. Об этих добрых делах существуют легенды во всех христианских странах. Он покровитель моряков и путешественников.

В этот день приветствует мольба святому Николаю. Стоит попросить Чудотворца об исцелении, защите, покровительстве в дороге, спасении от бедности, помощи в счастливой семейной жизни.

Что нельзя делать на День Святого Николая

Уже традиционно считается, что встречать День Святого Николая нельзя с негативными мыслями — под запрет должны попасть нецензурная лексика и сквернословие — как и в большинство церковных праздников. Чтобы вся сила праздника позитивно повлияла на вас и вашу семью, нужно очиститься духовно.

Также 19 декабря не рекомендуется брать в долг деньги или оставаться в должниках по сей день. Особое внимание следует уделить чистоте в доме — это точно привлечет благополучие уже в 2022 году.

И хотя ножницы — довольно полезная вещь в хозяйстве и на кухне, в этот день лучше отказаться от них. Это распространяется и на стрижку.

Тяжелый труд и несрочные задания лучше отложить на следующий день, или сделать заранее.

Тем, кто постится, не стоит забывать, что 19 декабря действует Большой рождественский пост.

Отказывать в милосердии запрещено — Чудотворец Николай всячески помогал тем, кто в этом нуждался. Стоит проявить доброту и протянуть руку помощи, особенно близким или знакомым.

Приметы и гадания на День святого Николая

А рекомендуют на День Святого Николая, прежде всего — сходить в церковь. Там нужно помолиться святому, попросив у него счастье, благословение или успеха для своих близких. И, конечно же, рано утром 19 декабря важно не забыть о подарках для родных — детишки моментально начнут проверять подушки и обувь на наличие приятных сюрпризов — приятные воспоминания о детстве часто основываются на волшебстве.

Наши предки также выполняли специальные обряды и создавали приметы, которые помогали предсказать погоду на грядущие холода. О приметах и гаданиях на День святого Николая смотрите в материале Фактов ICTV.