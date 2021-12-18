Традиційно 19 грудня православні відзначають День святого Миколая, який відкриває низку новорічних та різдвяних свят. Цього дня в українських містах запалюють ялинки, а діти знаходять солодощі та подарунки під подушкою.

Історія свята День святого Миколая

День святого Миколая присвячений одному із найшанованіших святих у християнстві. Микола Чудотворець був римським священиком грецького походження. Він жив у III-IV століттях і здійснив багато чудес як за життя, так і після своєї смерті.

Святий народився у багатій родині в грецькій колонії Патара, він із самого дитинства вирізнявся непохитною вірою в Бога. За життя Миколай встиг зробити чимало добрих справ. Він визволяв полонених, рятував невинних від смертної кари, неодноразово допомагав бідним на суші та в морі.

Завдяки цьому навколо Чудотворця з’явилася велика кількість легенд, і з часом Миколай став одним із найважливіших християнських святих. Але ще більше добрих справ приписують святому вже після його смерті в 342 році. Вважається, що його мощі зцілювали хворих, тому церква канонізувала Миколая, а люди стали шанувати його як заступника та покровителя.

Традиції на День святого Миколая

Традиційно 19 грудня діти отримують подарунки під подушку. Також цього дня в містах запалюють ялинки і відкривають святкові ярмарки та фестивалі.

Це свято відзначають у колі сім’ї за святковим столом. Раніше було заведено збиратися великими компаніями, веселитися, запрягати коней і кататися селом, щоб дізнатися, наскільки слизький сніг випав.

В Україні існував звичай окропляти господарство святою водою. У свято також люди завжди просили про гарний урожай і про те, щоб Чудотворець вберіг від лиха, хвороб та негараздів.

Прикмети та заборони на День святого Миколая