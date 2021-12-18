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День святого Николая: история и традиции праздника

18 декабря 2021, 09:13
Анна Пантьо
День святого Николая: история и традиции праздника

Традиционно 19 декабря православные отмечают День святого Николая, который открывает ряд новогодних и рождественских праздников. В этот день в украинских городах зажигают елки, а дети находят сладости и подарки под подушкой.

История праздника День святого Николая

День святого Николая посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве. Николай Чудотворец был римским священником греческого происхождения. Он жил в III–IV веках и сотворил много чудес, как при жизни, так и после своей смерти.

Святой родился в богатой семье в греческой колонии Патара, он с самого детства отличался непоколебимой верой в Бога. При жизни Николай успел совершить немало добрых дел. Он освобождал пленных, спасал невинных от смертной казни, неоднократно помогал бедным на суше и в море.

Благодаря этому вокруг Чудотворца появилось множество легенд, и со временем Николай стал одним из важнейших христианских святых. Но еще больше благих дел приписывают святому уже после его смерти в 342 году. Считается, что его мощи исцеляли больных, поэтому церковь канонизировала Николая, а люди стали уважать его как покровителя.

Традиции на День святого Николая

Традиционно 19 декабря дети получают подарки под подушку. Также в этот день в городах зажигают елки и открывают праздничные ярмарки и фестивали.

Этот праздник отмечают в кругу семьи за праздничным столом. Раньше было принято собираться крупными компаниями, веселиться, запрягать лошадей и кататься по селу, чтобы узнать, насколько скользкий снег выпал.

В Украине существовал обычай окроплять хозяйство святой водой. В праздник также люди всегда просили о хорошем урожае и о том, чтобы Чудотворец уберег от бед, болезней и невзгод.

Приметы и запреты на День святого Николая

  • В День святого Николая не злословьте и не ссорьтесь, чтобы не потерять свое счастье;
  • просите прощения, если кого-то обидели, и сами прощайте оскорбления;
  • делайте хорошие дела, но не для себя, а для других. Считается, что если не помочь бедным и нуждающимся, вы сами будете семь лет терпеть убытки;
  • если 19 декабря тепло, май будет теплым;
  • если на деревьях появился иней, можно ожидать хорошего урожая хлеба.
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День Святого Николая , Праздник
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