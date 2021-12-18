Традиционно 19 декабря православные отмечают День святого Николая, который открывает ряд новогодних и рождественских праздников. В этот день в украинских городах зажигают елки, а дети находят сладости и подарки под подушкой.
История праздника День святого Николая
День святого Николая посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве. Николай Чудотворец был римским священником греческого происхождения. Он жил в III–IV веках и сотворил много чудес, как при жизни, так и после своей смерти.
Святой родился в богатой семье в греческой колонии Патара, он с самого детства отличался непоколебимой верой в Бога. При жизни Николай успел совершить немало добрых дел. Он освобождал пленных, спасал невинных от смертной казни, неоднократно помогал бедным на суше и в море.
Благодаря этому вокруг Чудотворца появилось множество легенд, и со временем Николай стал одним из важнейших христианских святых. Но еще больше благих дел приписывают святому уже после его смерти в 342 году. Считается, что его мощи исцеляли больных, поэтому церковь канонизировала Николая, а люди стали уважать его как покровителя.
Традиции на День святого Николая
Традиционно 19 декабря дети получают подарки под подушку. Также в этот день в городах зажигают елки и открывают праздничные ярмарки и фестивали.
Этот праздник отмечают в кругу семьи за праздничным столом. Раньше было принято собираться крупными компаниями, веселиться, запрягать лошадей и кататься по селу, чтобы узнать, насколько скользкий снег выпал.
В Украине существовал обычай окроплять хозяйство святой водой. В праздник также люди всегда просили о хорошем урожае и о том, чтобы Чудотворец уберег от бед, болезней и невзгод.
Приметы и запреты на День святого Николая
- В День святого Николая не злословьте и не ссорьтесь, чтобы не потерять свое счастье;
- просите прощения, если кого-то обидели, и сами прощайте оскорбления;
- делайте хорошие дела, но не для себя, а для других. Считается, что если не помочь бедным и нуждающимся, вы сами будете семь лет терпеть убытки;
- если 19 декабря тепло, май будет теплым;
- если на деревьях появился иней, можно ожидать хорошего урожая хлеба.