Сьогодні, 29 жовтня, в Україні відзначають День працівників служби позавідомчої охорони МВС та День військового фінансиста.

Також у світі 29 жовтня святкують Міжнародний день боротьби з інсультами, який започаткували у 2006 році під егідою World Stroke Organization.

Не менш важливе свято – Всесвітній день боротьби з псоріазом. Головне його завдання – підвищення поінформованості щодо поширеного дерматологічного захворювання.

Церковне свято 29 жовтня

29 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Лонгина Сотника, який опікується незрячими.

Святий Лонгін був римським легіонером та в момент страти Ісуса Христа стояв на варті біля підніжжя Хреста. Саме він пронизав його бік списом.

Воїн у цей момент увірував в Ісуса. Згідно з церковним переданням, Сотник був вражений катарактою, а кров Господа Бога, яка бризнула і потрапила в очі, зцілила його.

Іменини 29 жовтня

Сьогодні іменини святкують: Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.

Прикмети на 29 жовтня

у похмурий день на заході сонце яскраво світить – буде тривала негода;

блідий місяць – буде мороз і сніг;

гуска на одній лапці стоїть – скоро похолодає;

йде дощ – скоро зима нагряне;

листя з дерев слабо опадає – морозів не буде.

Що не можна робити 29 жовтня

потрібно уникати великого скупчення людей;

слід не купувати нічого значного – це не принесе радості;

У цей день: