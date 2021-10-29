Сьогодні, 29 жовтня, в Україні відзначають День працівників служби позавідомчої охорони МВС та День військового фінансиста.
Також у світі 29 жовтня святкують Міжнародний день боротьби з інсультами, який започаткували у 2006 році під егідою World Stroke Organization.
Не менш важливе свято – Всесвітній день боротьби з псоріазом. Головне його завдання – підвищення поінформованості щодо поширеного дерматологічного захворювання.
Церковне свято 29 жовтня
29 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Лонгина Сотника, який опікується незрячими.
Святий Лонгін був римським легіонером та в момент страти Ісуса Христа стояв на варті біля підніжжя Хреста. Саме він пронизав його бік списом.
Воїн у цей момент увірував в Ісуса. Згідно з церковним переданням, Сотник був вражений катарактою, а кров Господа Бога, яка бризнула і потрапила в очі, зцілила його.
Іменини 29 жовтня
Сьогодні іменини святкують: Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.
Прикмети на 29 жовтня
- у похмурий день на заході сонце яскраво світить – буде тривала негода;
- блідий місяць – буде мороз і сніг;
- гуска на одній лапці стоїть – скоро похолодає;
- йде дощ – скоро зима нагряне;
- листя з дерев слабо опадає – морозів не буде.
Що не можна робити 29 жовтня
- потрібно уникати великого скупчення людей;
- слід не купувати нічого значного – це не принесе радості;
У цей день:
- 1914 – Українські січові стрільці перемогли росіян у бою на горі Ключ під Сколе;
- 1923 — заснування Турецької республіки;
- 1955 — у Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор Новоросійськ, загинуло 614 осіб. До 1946 року він належав Італії.
- 2011 – у Львові відкрили стадіон Арена Львів.