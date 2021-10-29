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День боротьби з інсультами і псоріазом: яке свято 29 жовтня

29 Жовтня 2021, 09:00 Андрій Жигайло
День боротьби з інсультами і псоріазом: яке свято 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня, в Україні відзначають День працівників служби позавідомчої охорони МВС та День військового фінансиста.

Також у світі 29 жовтня святкують Міжнародний день боротьби з інсультами, який  започаткували у 2006 році під егідою World Stroke Organization.

Не менш важливе свято – Всесвітній день боротьби з псоріазом. Головне його завдання – підвищення поінформованості щодо поширеного дерматологічного захворювання.

Церковне свято 29 жовтня

29 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Лонгина Сотника, який опікується незрячими.

Святий Лонгін був римським легіонером та в момент страти Ісуса Христа стояв на варті біля підніжжя Хреста. Саме він пронизав його бік списом.

Воїн у цей момент увірував в Ісуса. Згідно з церковним переданням, Сотник був вражений катарактою, а кров Господа Бога, яка бризнула і потрапила в очі, зцілила його.

Іменини 29 жовтня

Сьогодні іменини святкують: Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.

Прикмети на 29 жовтня

  • у похмурий день на заході сонце яскраво світить – буде тривала негода;
  • блідий місяць – буде мороз і сніг;
  • гуска на одній лапці стоїть – скоро похолодає;
  • йде дощ – скоро зима нагряне;
  • листя з дерев слабо опадає – морозів не буде.

Що не можна робити 29 жовтня

  • потрібно уникати великого скупчення людей;
  • слід не купувати нічого значного – це не принесе радості;

У цей день:

  • 1914 – Українські січові стрільці  перемогли росіян у бою на горі Ключ під Сколе;
  • 1923 — заснування Турецької республіки;
  • 1955 — у Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор Новоросійськ, загинуло 614 осіб. До 1946 року він належав Італії.
  • 2011 – у Львові відкрили стадіон Арена Львів.
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Календар , Свято
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