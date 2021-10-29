Сегодня, 29 октября, в Украине отмечают День работников службы вневедомственной охраны МВД и День военного финансиста.
Также в мире 29 октября отмечают Международный день борьбы с инсультами, который возник в 2006 году под эгидой World Stroke Organization.
Не менее важный праздник – Всемирный день борьбы с псориазом. Главная его задача – повышение осведомленности о распространенном дерматологическом заболевании.
Церковный праздник 29 октября
29 октября православная церковь чтит память святого Лонгина Сотника, который заботится о незрячих.
Святой Лонгин был римским легионером и в момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия Креста. Именно он пронзил его тело копьем.
Воин в этот момент уверовал в Иисуса. Согласно церковному преданию, Сотник был поражен катарактой, а кровь Господа Бога, которая брызнула и попала в глаза, исцелила его.
Именины 29 октября
29 октября именины празднуют: Евгений, Алексей, Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.
Приметы на 29 октября
- в пасмурный день на закате солнце ярко светит — будет продолжительное ненастье;
- бледная луна — будет мороз и снег;
- гусь на одной лапке стоит — скоро похолодает;
- идет дождь – скоро зима нагрянет;
- листья с деревьев слабо опадают — морозов не будет.
Что нельзя делать 29 октября
- нужно избегать большого скопления людей;
- не можно покупать ничего значительного — это не принесет радости;
В этот день:
- 1914 — Украинские сечевые стрельцы победили россиян в бою на горе Ключ под Сколе;
- 1923 — основание Турецкой республики;
- 1955 — в Севастополе взорвался и затонул советский линкор Новороссийск, погибло 614 человек. До 1946 года он принадлежал Италии.
- 2011 — во Львове открыли стадион Арена Львов.