Сегодня, 29 октября, в Украине отмечают День работников службы вневедомственной охраны МВД и День военного финансиста.

Также в мире 29 октября отмечают Международный день борьбы с инсультами, который возник в 2006 году под эгидой World Stroke Organization.

Не менее важный праздник – Всемирный день борьбы с псориазом. Главная его задача – повышение осведомленности о распространенном дерматологическом заболевании.

Церковный праздник 29 октября

29 октября православная церковь чтит память святого Лонгина Сотника, который заботится о незрячих.

Святой Лонгин был римским легионером и в момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия Креста. Именно он пронзил его тело копьем.

Воин в этот момент уверовал в Иисуса. Согласно церковному преданию, Сотник был поражен катарактой, а кровь Господа Бога, которая брызнула и попала в глаза, исцелила его.

Именины 29 октября

29 октября именины празднуют: Евгений, Алексей, Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

Приметы на 29 октября

в пасмурный день на закате солнце ярко светит — будет продолжительное ненастье;

бледная луна — будет мороз и снег;

гусь на одной лапке стоит — скоро похолодает;

идет дождь – скоро зима нагрянет;

листья с деревьев слабо опадают — морозов не будет.

Что нельзя делать 29 октября

нужно избегать большого скопления людей;

не можно покупать ничего значительного — это не принесет радости;

В этот день: