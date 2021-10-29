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День борьбы с инсультами и псориазом: какой праздник 29 октября

29 октября 2021, 09:00 Андрій Жигайло
День борьбы с инсультами и псориазом: какой праздник 29 октября

Сегодня, 29 октября, в Украине отмечают День работников службы вневедомственной охраны МВД и День военного финансиста.

Также в мире 29 октября отмечают Международный день борьбы с инсультами, который возник в 2006 году под эгидой World Stroke Organization.

Не менее важный праздник – Всемирный день борьбы с псориазом. Главная его задача – повышение осведомленности о распространенном дерматологическом заболевании.

Церковный праздник 29 октября

29 октября православная церковь чтит память святого Лонгина Сотника, который заботится о незрячих.

Святой Лонгин был римским легионером и в момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия Креста. Именно он пронзил его тело копьем.

Воин в этот момент уверовал в Иисуса. Согласно церковному преданию, Сотник был поражен катарактой, а кровь Господа Бога, которая брызнула и попала в глаза, исцелила его.

Именины 29 октября

29 октября именины празднуют: Евгений, Алексей, Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

Приметы на 29 октября

  • в пасмурный день на закате солнце ярко светит — будет продолжительное ненастье;
  • бледная луна — будет мороз и снег;
  • гусь на одной лапке стоит — скоро похолодает;
  • идет дождь – скоро зима нагрянет;
  • листья с деревьев слабо опадают — морозов не будет.

Что нельзя делать 29 октября

  • нужно избегать большого скопления людей;
  • не можно покупать ничего значительного — это не принесет радости;

В этот день:

  • 1914 — Украинские сечевые стрельцы победили россиян в бою на горе Ключ под Сколе;
  • 1923 — основание Турецкой республики;
  • 1955 — в Севастополе взорвался и затонул советский линкор Новороссийск, погибло 614 человек. До 1946 года он принадлежал Италии.
  • 2011 — во Львове открыли стадион Арена Львов.
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