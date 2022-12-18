18 грудня за новим стилем православна церква відзначає Савин день як дату пам’яті преподобного Сави Освяченого. Історія свідчить, що він є батьком зимового Миколи, день якого відзначається 19 грудня.

Історія свята

Відомо, що Сава народився в середині I століття у невеликому місті Муталаска на півдні нинішньої Туреччини у простій релігійній родині Софії та Івана. Будучи школярем, він вирушив у Флавіанський монастир, де стає послушником. У період дорослішання він здобуває освіту і присвячує свій час Богові та вірі в нього.

Однак присутність під час смерті Авви сильно вплинула на нього, через що він вирушає жити в пустелю поодинці. Там він не сидить без діла, і разом із послідовниками будує печерний чоловічий монастир.

Зараз дивляться

За просування віри він отримав посаду наглядача палестинських лавр та келій. На цій посаді він розробив статут для служителів монастирів. Помер Сава вже у віці 93 років.

Примітно, що в Україні це веселе свято – у сім’ї, де є чоловік з ім’ям Сава, влаштовували жартівливі обряди та святкували іменини.

Прикмети

Раніше говорили, що Сава продовжує Варварину роботу – морозить річки та озера, зміцнюючи зимові дороги та переправи. Про це навіть є приказка:

– Варвара будує, Сава цвяхи жартує, Микола прибиває.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

У День Сави визначали погоду за вогнем у печі, якщо він червоний, а поліно тріскотить – значить на подвір’ї сильний холод.

Також було заведено пізнавати погоду по диму – якщо він підіймається стовпом – буде мороз. Якщо з димаря йде волоком – буде дощова та похмура погода.

Якщо ж дим без вітру стелився землею – можна очікувати снігопаду.

Якщо на Саву дме сильний вітер, то після дня Петра (12 липня) і до кінця липня варто чекати сильного вітру.

Як і будь-яке інше церковне свято, заборонялося працювати. Заведено присвятити свій час молитвам чи розмовам про Саву, щоб він був добрим до вірянина.

Прислів’я та приказки

Зі святом Сави пов’язано багато прислів’їв та приказок:

Сава приїхав на білих санчатах.

Варвара ночі увірвала, а Сава став день доточувати.

Сава мостить, а Микола гвоздить.

Прийшла пора і савити, і варварити, і куделю прясти.

Савила та варварила, а сорочки собі не справила.

Святкування

Окрім різних жартівливих обрядів, наші предки не могли відзначати свято за пишним столом. Савин день припадає на Різдвяний піст, тому до столу подавали капусту, мочені яблука, пироги з картоплею та квасолею, оселедці.

Грудень іде на повний хід, і саме час розпланувати свята наступного місяця. Календар свят січня 2023 року допоможе зустріти важливі дні у колі близьких, а також привітати друзів та важливих у житті людей.