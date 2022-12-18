18 декабря по новому стилю православная церковь отмечает Савин день как дату памяти преподобного Саввы Освященного. История гласит, что он отец зимнего Николая, день которого отмечается 19 декабря.

История праздника

Известно, что Савва родился в середине I века в небольшом городе Муталаска на юге нынешней Турции в простой религиозной семье Софии и Ивана. Будучи школьником он отправился в Флавианский монастырь, где стает послушником. В период взросления он получает образование и посвящает свое время Богу и вере в него.

Однако присутствие во время смерти Аввы сильно повлияло на него, из-за чего он отправляется жить в пустыню в одиночку. Там он не сидит без дела, и вместе с последователями строит пещерный мужской монастырь.

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За продвижение веры он получил пост смотрителя палестинских лавр и келий. На этой же должности он разработал устав для служителей монастырей. Умер Савва уже в возрасте 93 лет.

Примечательно, что в Украине это веселый праздник — в семье, где есть мужчина с именем Савва, устраивали шутливые обряды и праздновали именины.

Приметы

Раньше говорили, что Сава продолжает Варварыну работу — морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом даже есть поговорка:

— Варвара строит, Сава гвозди острит, Николай прибивает.

Наши предки верили, что в этот день запрещено ругаться — может случиться несчастье во время пути.

В День Савы определяли погоду за огнем в печи, если он красный, а поленья трещат — значит на дворе сильная стужа.

Также было принято узнавать погоду по дыму — если он поднимается столбом — будет мороз. Если из дымаря идет волоком — будет дождливая и пасмурная погода.

Если же дым без ветра стелился по земле — можно ожидать снегопада.

Если на Саву дует сильный ветер, то после дня Петра (12 июля) и до конца июля также стоит ожидать сильного ветра.

Как и в любой другой церковный праздник, запрещалось работать. Принято посвятить свое время молитвам или разговорам о Саве, чтобы он был добрым к верующему.

Пословицы и поговорки

С праздником Савы связано много пословиц и поговорок:

Сава приехал на белых санях.

Варвара ночи урвала, а Сава стал день дотачивать.

Сава строит, а Николай гвоздит.

Пришла пора и савить, и варварить, и кудель прясть.

Савила и варварила, а рубашки себе не произвела.

Празднование

Помимо различных шутливых обрядов, наши предки не могли отмечать праздник за пышным столом. Савин день приходится на Рождественский пост, поэтому к столу подавали капусту, моченые яблоки, пироги с картофелем и фасолью, сельди.

Декабрь идет полным ходом, и самое время распланировать праздники следующего месяца. Календарь праздников января 2023 поможет встретить важные дни в кругу близких, а также поздравить друзей и важных в жизни людей.